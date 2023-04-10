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整修校廁拖2年！教育部甩鍋地方 立委馬文君重砲反轟

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
立法委員馬文君。圖／馬文君提供
立法委員馬文君。圖／馬文君提供

行政院力推「班班有冷氣」遭質疑排擠經費，導致老舊校廁修建工程延宕；教育部稱是用前瞻專案，經費不同，沒排擠，並稱修校廁屬縣市政府權責，甩鍋地方。立委馬文君痛批，前瞻有8800億元能裝冷氣，難道不能拿來幫學生改善如廁環境，質疑中央不懂審時度勢，只會好大喜功的亂花錢，用前瞻搞「政策大內宣」。

地方反映，教育部於2015年至2020年都有專案補助公立中小學改建老舊校廁，但補助計畫疑因中央優先推動「班班有冷氣」政策排擠經費，2021年起沒再辦理，導致老舊校廁修建工程延宕，一拖就是2年多，直至今年才陸續核撥經費。

教育部則回應，班班有冷氣是透過前瞻基礎建設專案經費，與廁所經費來源不同，沒經費排擠問題，且中小學興辦及管理是地方權責，相關改善經費本該由縣市政府編列，是考量廁所對學生的重要性，仍投入大量經費去協助地方政府改善。

對此，立委馬文君表示，教育部稱「班班有冷氣」是用前瞻經費，沒排擠預算，那為何以前有的老舊校廁整修補助突然不補助，還甩鍋說「修校廁」是縣市政府的事，但偏鄉學校或地方政府在經費上就是捉襟見肘，才需要中央單位協助。

此外，環保署提倡「五星廁所」，立法院還裝免治馬桶，可見中央並非不知道廁所環境要改善，仍為了「政策大內宣」班班裝冷氣，忽視學生如廁品質，中央能用全民納稅的8800億前瞻經費裝冷氣，難道不能拿來幫忙改建校廁環境跟設備。

馬文君痛批，前瞻計畫經費編了8800億元，中央就是好大喜功的亂花錢，搞「政策大內宣」，卻不懂審時度勢，將錢花在刀口上的依照民生、教育等需求去使用；並強調，後續絕對全力協助南投縣府，向中央爭取經費，改善縣內學童如廁環境。

班班有冷氣 馬文君

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