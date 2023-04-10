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閒置牧場復養肉雞 彰化芳苑民眾自救反雞糞惡臭

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉漢寶村出現抗議養雞場的旗識。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉漢寶村出現抗議養雞場的旗識。記者簡慧珍／攝影

彰化縣是全國養雞最大縣，全縣養雞數量芳苑鄉名列前茅，鄉內漢寶村最近出現反雞糞汙染聯合自救會，抗議閒置10多年的牧場復養肉雞。地方民眾指稱，業者願支付回饋金替代舉辦說明會。縣政府農業處今天表示，業者應回應地方訴求並做好溝通工作，如需要說明仍需公開說明。

芳苑鄉最近發生兩起雞糞汙染抗爭。第一件發生在後寮村，村民不堪村內一家有機肥料處理場經常飄傳惡臭，在村內懸掛抗議布條要求停工，日前鄉長林保玲居間協調，業者同意一個月內移走可能產生惡的雞糞等有機肥原料，從今進料時必須接受村民推派代表檢查原料內容物。業者和村民都接受決議，抗爭告一段落。

漢寶村這兩天也懸掛抗議布條和旗幟，署名反雞糞惡臭汙染聯合自救會要求一家復養的肉雞場舉辦說明會，獲得地方多數民意的同意才能復養，否則將抗爭到底。一名村民指出，業者自認利用合法閒置畜牧場復養家禽，不必比照新設養禽場辦理相關程序，因此私下遊說，願意用回饋金取代說明會，被大多數村民拒絕。

漢寶村長鄭鵬豐說，這家畜牧場閒置10多年，可能最近雞肉和雞蛋的價格飛漲，業者認為有利可圖，承租閒置畜牧場飼養家禽，因為這個場址距離海尾村很近，為預防日後發生臭味汙染飄到海尾村，害漢寶村被責難，漢寶村民要求舉辦說明會擴大參與層面，納入海尾村民意，也了解家禽場飼養規模和防治汙染措施。

芳苑鄉長林保玲表示，芳苑鄉養雞場很多，天氣放晴時傳統養雞場露天曝露雞糞造成臭味汙染時有所聞，屢屢發生抗議，鄉公所和縣政府將協助業者覓地興建大型處理場，也將和縣政府、農政單位輔導中小型養雞場以覆蓋或益菌降低糞的臭味，希望復養的養雞場能先與當地居民溝通再進雞飼養。

縣政府農業處指出，芳苑鄉沒有新設養雞場的空間，舊場復養不在此限，去年有一場養雞場申請飼養7萬9000隻白肉雞，縣政府已核准，業者基於敦親睦鄰，應該回應當地居民要求，對外公開說明飼養規模等措施，避免引起抗爭破壞地方和諧。

彰化縣芳苑鄉漢寶村民反對設立養雞場。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉漢寶村民反對設立養雞場。記者簡慧珍／攝影

牧場 鄉長 自救會

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