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台中投近億活化14處建物 老屋華麗轉身青年基地

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
62年歷史的梧棲區民生街老建築，完成修繕完變身成在地藝文亮點。圖／文化局提供
62年歷史的梧棲區民生街老建築，完成修繕完變身成在地藝文亮點。圖／文化局提供

台中市政府推動「私有老建築保存再生計畫」，近5年陸續爭取中央資源推動活化，目前已累計14處成功案例，投入9300萬元，民間投入超過4700餘萬元，帶動老屋效益。

台中巿致力老建築活化再利用，文化局長陳佳君舉例62年歷史的梧棲區民生街老建築，完成修繕完變身成在地藝文亮點。一樓「街仔尾冊店」書店，陳列地方民俗生活書籍，二樓改為青年社區參與工作基地及活動空間。

梧棲民生街老建物未來將規劃地方文化展覽、銀髮族小講堂、地方媽媽手工特產行銷平台。同時與在地團隊HiCulture五汊老屋－鰲西拾肆創生小基地共同合作，運用在地人力將老建築活化成為地方社區營造及居民與青年活動基地。

文化局指出，每棟老建築皆為承載過去及連結未來的橋梁，經由公私攜手協力為老建築注入新生命，期待民生街老建築及創生小基地，未來能相互串連藝文能量，為台中市再添文化新亮點。

台中市盤點老建築活化再利用，重塑歷史特色和文化觀光潛力。配合文化部「私有老建築保存再生計畫」經費挹注，文化局協助媒合經營團隊，解決老建築修復專業問題，重新塑造老屋文化魅力。

梧棲區民生街62年老屋變身藝文亮點，華麗轉身。圖／文化局提供
梧棲區民生街62年老屋變身藝文亮點，華麗轉身。圖／文化局提供
梧棲區民生街62年老屋變身藝文亮點，華麗轉身。圖／文化局提供
梧棲區民生街62年老屋變身藝文亮點，華麗轉身。圖／文化局提供

建築 老屋 文化局

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