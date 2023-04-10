無人機出任務！ 深入南投能高越嶺古道崩塌地播種造林
南投仁愛能高越嶺古道登山口附近崩塌地，因地形陡峭、地質破碎，難以透過人力播種造林，待其自然復育則是緩慢且困難，林務局南投林管處看準近期幾波春雨，使用無人機從空中播種進行復育造林試驗，代替人工到崩塌地植生復育。
南投林管處指出，南投山區地質破碎、地形變化多端，加上近年極端氣候加劇，部分林地在強降雨過後崩塌裸露，而因崩塌處多位在地形陡峻、深山偏遠等區域，人力在山壁撒種或種植不易，交通可及性低，但危險性卻很高。
只是，國有林崩塌地多位在集水區上游較偏遠地區，受限於地形陡峭、不易到達等因素，多任其自然復育，但自然復育進程緩慢且困難，有鑑於林務單位近年運用無人機進行部分森林資源調查，今年更進一步試驗代替人工到崩塌地植生復育。
南投林管處表示，看準中部地區近期春雨陸續報到，鎖定地形陡峭人工不易到達的能高越嶺古道登山口附近崩塌地進行無人機撒播試驗計畫，藉由噴植台灣赤楊、光蠟樹及羅氏鹽膚木等木本種子，並搭配五節芒等草本種子辦理復育造林作業。
南投林管處長李政賢處說，透過無人機搭配春雨期間撒播進行復育造林，除具機動性，且不受地形限制外，更能節省時間及人力執行植生復育工作，並降低人員在前進陡峭山壁作業的風險，有利於加速恢復植生，維護山林與生態。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言