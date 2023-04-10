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無人機出任務！ 深入南投能高越嶺古道崩塌地播種造林

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投林管處過去運用無人機進行部分森林資源調查外，今年更進一步試驗進行無人機復育造林。圖／南投林管處提供
南投林管處過去運用無人機進行部分森林資源調查外，今年更進一步試驗進行無人機復育造林。圖／南投林管處提供

南投仁愛能高越嶺古道登山口附近崩塌地，因地形陡峭、地質破碎，難以透過人力播種造林，待其自然復育則是緩慢且困難，林務局南投林管處看準近期幾波春雨，使用無人機從空中播種進行復育造林試驗，代替人工到崩塌地植生復育。

南投林管處指出，南投山區地質破碎、地形變化多端，加上近年極端氣候加劇，部分林地在強降雨過後崩塌裸露，而因崩塌處多位在地形陡峻、深山偏遠等區域，人力在山壁撒種或種植不易，交通可及性低，但危險性卻很高。

只是，國有林崩塌地多位在集水區上游較偏遠地區，受限於地形陡峭、不易到達等因素，多任其自然復育，但自然復育進程緩慢且困難，有鑑於林務單位近年運用無人機進行部分森林資源調查，今年更進一步試驗代替人工到崩塌地植生復育。

南投林管處表示，看準中部地區近期春雨陸續報到，鎖定地形陡峭人工不易到達的能高越嶺古道登山口附近崩塌地進行無人機撒播試驗計畫，藉由噴植台灣赤楊、光蠟樹及羅氏鹽膚木等木本種子，並搭配五節芒等草本種子辦理復育造林作業。

南投林管處長李政賢處說，透過無人機搭配春雨期間撒播進行復育造林，除具機動性，且不受地形限制外，更能節省時間及人力執行植生復育工作，並降低人員在前進陡峭山壁作業的風險，有利於加速恢復植生，維護山林與生態。

南投林管處過去運用無人機進行部分森林資源調查外，今年更進一步試驗進行無人機復育造林。圖／南投林管處提供
南投林管處過去運用無人機進行部分森林資源調查外，今年更進一步試驗進行無人機復育造林。圖／南投林管處提供

崩塌 南投

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