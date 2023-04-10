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彰縣去年10大肇事熱點出爐 彰化市與員林市各包辦3處
依交通部道安會報統計，彰化縣去年10大肇事熱點出爐，第一名是員林市新義街、靜修路，共發生73件車禍，造成1死95傷，其次是二林鎮建國路及縣道143線58件造成2死68傷，第三名是員林市縣道137線及山腳路6段395巷46件69傷，縣警局將會同縣府交通處研擬改善措施。
另第四名是鹿港鎮民權路160巷、介壽路三段，再其次是彰化市台19、縱貫公路、縣139 ；彰化市縣139、三民路、民生路、和平路196巷；溪湖鎮青雅路、培英路； 北斗鎮地政路468巷、文子巷、彰90；員林市和平東街一段、大同路一段及彰化市縱貫公路、中山路一段、南平街、南瑤路。
彰化縣去年車禍件數高達2萬4449件，比前年增加1943件，車禍30天死亡人數去年是246人，比前年增加45人，增加人數居縣市之冠，其中這十大肇事熱點共造成4死547人受傷，以鄉鎮市區分，員林市及彰化市各占3處，這些路段均是道路複雜及車流量較大。
駕駛人未遵守交通規則，是肇事的主要因素，彰化縣警局交通隊表示，原因包括未依規定讓車、未依規定左、右轉彎、未保持行車安全間隔、違反號誌管制闖紅燈、未注意車前狀況、未保持行車安全距離、變換車道不當、超速、違規超車、未依規定迴轉等。
縣警局交通隊長林神改說，這些肇事熱點若與道路工程、號誌、標線相關，已由縣府列管檢討改善，警方在執法方面，則會加強取締違規，並做滾動式檢討，減少車禍事故發生。
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