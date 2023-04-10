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南投公廁髒亂又常故障 許淑華感同身受下令加速優化

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華下令加速優化全縣公廁環境。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華下令加速優化全縣公廁環境。記者賴香珊／攝影

南投縣公共廁所常有髒亂、故障等情事，縣長許淑華下令加速優化公廁環境，並盤點全縣公廁現況，由環保局統籌整建。環保局表示，初步統計，全縣有40多處公廁須修建，已著手籌措經費，排定並規畫相關修建計畫，盡速改善公廁環境。

許淑華指出，公廁是各機關單位對外公務或辦活動使用的必要設施，也是縣政門面，但上任後到各地會勘或參與活動，發現不少場域的公廁品質維護非常差，不僅髒亂，也很常有故障狀況，尤其女廁部分，可能每2、3間就有1間無法使用。

許淑華上個月責成各局處針對運動場、公園、活動中心等由其管理場館的公共廁所進行盤點，除了徹底落實清潔維護，若發現故障須修繕就立刻修復，如果是老舊損壞必須要整建，統一彙報給環保局，加速優化公廁環境。

南投縣環保局表示，上個月已函文各局處提出公廁整建需求，目前教育處、衛生局、文化局、風景區管理所等均已提出申請，件數達40多件，2個月內將籌措相關經費，也會全力向中央爭取整建補助，盡速改善縣內公廁老舊或損壞等問題。

環保局長李易書也提到，教育處希望能優先改善南投縣立體育場，經評估，運動場域在公廁使用率高，因此待相關經費下來會優先處理，後續也將視各局處對公廁整修、甚至新建等需求，該局會盡量爭取相關經費，並規畫相關修建計畫。

許淑華說，為提升公廁品質，縣府除了要盡快修復、整建損壞的廁所，她也指示各局處平時務必維持公廁乾淨，視狀況增加打掃頻率，保持在隨時能使用的狀態，並提供衛生紙，從生活細節推動觀光首都、宜居城市，打造優質生活及遊憩環境。

南投縣長許淑華下令加速優化全縣公廁環境。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華下令加速優化全縣公廁環境。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華下令加速優化全縣公廁環境。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華下令加速優化全縣公廁環境。記者賴香珊／攝影

公廁 許淑華

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