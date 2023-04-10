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零星降雨無助蓄水 德基水庫今天庫容量已跌破50%
旱情嚴重，全台水庫蓄水率持續降低，中部德基水庫今天庫容量只剩48.72%，水位1378.58公尺，水位持續下降，大甲溪發電廠表示，接下來可能只是零星降雨，希望5月汛期，能幫助水位上升。
中部地區最大德基水庫水位持續下探，上月底水位1382.58公尺，庫容量54.12%，蓄水量1萬210.56萬噸，今天水位降至1378.58公尺，庫容量48.72%，蓄水量9191.03萬噸。
大甲溪電廠表示，前一波下雨，助益不大，之前進水量為4cms，降雨時，僅增加1 cms為5 cms，5 cms進水量相當於每日進流量約48萬噸，因應中區水資源局調配，仍需放水提供民生用水，今天供給下游約147萬噸用水量，水庫用水量均依據中水局需求嚴謹管控中。
德基水庫每日進流量需180萬噸，才能維持庫容量，已入不敷出，最近可能的也只是零星降雨，寄望5月汛期帶來雨勢，幫助水庫容量。
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