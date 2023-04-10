快訊

這麼狂？高雄大學法律系選學生會長 參選人自爆是「1450」

蘋果iPhone 15七大亮點一次看！新色露臉、Pro鏡頭比Pro Max更凸原因曝

共軍環台演習4架殲15現身 透露比夜間空中加油更強的新突破

新住民歡慶新年缺活動場地 中市議員周永鴻籲市府規畫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市新住民團體聯合會昨天在豐原國小舉辦生面的「柬埔寨新年潑水節慶祝活動」，台中市議員周永鴻也到場同樂。圖／台中市議員周永鴻提供
台中市新住民團體聯合會昨天在豐原國小舉辦生面的「柬埔寨新年潑水節慶祝活動」，台中市議員周永鴻也到場同樂。圖／台中市議員周永鴻提供

台中市新住民團體聯合會昨天在豐原國小舉辦「柬埔寨新年潑水節慶祝活動」，台中市議員周永鴻也到場同樂，和許多新住民及新住民二代「新台灣之子」共同慶祝，周永鴻呼籲中市府，應為新住民和移工朋友規畫合適的節慶活動場地，讓台中市發揚豐富多元的文化。

周永鴻表示，柬埔寨潑水節是該國三大節慶之一，在每年的4月14日至16日，傳統上除了全家聚餐、整理家裡除舊佈新外，還會相互潑水和塗抹痱子粉，象徵去掉前一年的霉運。這次潑水節活動因為在學校禮堂少了潑水環節，但大人小孩互相往臉上抹上痱子粉，仍讓活動充滿過年的歡樂氣息。

周永鴻指出，台中市有超過6萬名新住民，及超過10萬名移工，但目前除了東協廣場，沒有專門舉辦文化慶典或活動的場地，每逢節慶時尋覓場地不便，他建議市府規畫專屬場地或調整閒置空間格局，讓新住民能有合適的慶祝場地。

周永鴻也呼籲市府加強協助新住民就業，多關心新台灣之子在校適應情形，讓新住民和新台灣之子們成為連結台灣和東南亞文化的橋梁。

台中市新住民團體聯合會昨天在豐原國小舉辦生面的「柬埔寨新年潑水節慶祝活動」，台中市議員周永鴻也到場同樂。圖／台中市議員周永鴻提供
台中市新住民團體聯合會昨天在豐原國小舉辦生面的「柬埔寨新年潑水節慶祝活動」，台中市議員周永鴻也到場同樂。圖／台中市議員周永鴻提供

新住民 周永鴻 台中市

延伸閱讀

民代批高中生憾事台中市府慢半拍 教育局：按程序加速進行

賴清德私會台中英系議員 問艱困選區立委人選

國民黨台中市立委初選 第2、3、8單純選區優先作業

台中市議員周永鴻會勘潭子國中通學 尋求改善守護學生安全

相關新聞

台中太平「番仔路庄」拆除 自救會主委淚喊：請不要傷害村民

台中市太平區「番仔路庄」40多戶居民和建商有土地所有權糾紛，雙方纏訟40多年敗訴，法官上午指揮警方強制執行拆除，並針對自...

三鐵都有「烏日站」！旅客誤下車多走冤枉路 中捷忙廣播提醒

捷運高鐵台中站三鐵共站，可轉乘高鐵、台鐵，因捷運烏日站與台鐵站名相同，高鐵台中站又俗稱高鐵「烏日站」，常有旅客反映誤以為...

零星降雨無助蓄水 德基水庫今天庫容量已跌破50%

旱情嚴重，全台水庫蓄水率持續降低，中部德基水庫今天庫容量只剩48.72%，水位1378.58公尺，水位持續下降，大甲溪發...

新住民歡慶新年缺活動場地 中市議員周永鴻籲市府規畫

台中市新住民團體聯合會昨天在豐原國小舉辦「柬埔寨新年潑水節慶祝活動」，台中市議員周永鴻也到場同樂，和許多新住民及新住民二...

回饋鄉里 夫妻與子一家3人捐贈40台輪椅給童醫院

在台中市沙鹿區出生和成長的童寶珠，一直在童綜合醫院就醫，信賴與肯定童醫院的醫療技術，為回饋鄉里，她與丈夫和兒子一家3人，...

集集樟腦出張所延續歷史風華 二期整修工程本周三開工

南投集集樟腦出張所與日式建築群，曾是連結水里、信義樟腦產業的物流中心，目前共有11棟建築，是全台唯一保存最完整的樟腦出張...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦