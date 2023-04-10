新住民歡慶新年缺活動場地 中市議員周永鴻籲市府規畫

台中市新住民團體聯合會昨天在豐原國小舉辦「柬埔寨新年潑水節慶祝活動」，台中市議員周永鴻也到場同樂，和許多新住民及新住民二代「新台灣之子」共同慶祝，周永鴻呼籲中市府，應為新住民和移工朋友規畫合適的節慶活動場地，讓台中市發揚豐富多元的文化。

周永鴻表示，柬埔寨潑水節是該國三大節慶之一，在每年的4月14日至16日，傳統上除了全家聚餐、整理家裡除舊佈新外，還會相互潑水和塗抹痱子粉，象徵去掉前一年的霉運。這次潑水節活動因為在學校禮堂少了潑水環節，但大人小孩互相往臉上抹上痱子粉，仍讓活動充滿過年的歡樂氣息。

周永鴻指出，台中市有超過6萬名新住民，及超過10萬名移工，但目前除了東協廣場，沒有專門舉辦文化慶典或活動的場地，每逢節慶時尋覓場地不便，他建議市府規畫專屬場地或調整閒置空間格局，讓新住民能有合適的慶祝場地。