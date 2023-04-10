南投茶農復耕只留茶樹粗枝幹 茶改場籲依雨量修剪

南投縣鹿谷鄉有茶農在復耕時採用深剪式修剪法，只留粗枝幹，枝葉全部去除，用毛刷將茶樹上的青苔等雜物清除；茶改場則建議根據雨量狀況決定修剪方式，以免影響茶樹。

南投縣茶葉種植面積約有6500公頃，鹿谷鄉大崙山高山茶區有茶農以深剪式修剪茶樹，只留下粗枝幹，枝葉全部去除，另使用毛刷將茶樹上的青苔、藤蔓等雜物清除。

農委會茶葉改良場凍頂工作站人員今天接受中央社記者電訪時指出，修剪茶樹需要看天氣狀況進行，茶農如果認為接下來會有穩定雨量，可採深剪式修剪茶樹，不過如果接下來不下雨，茶樹還沒長出新芽，使用深剪式修剪，可能會影響茶樹。

工作站人員表示，建議茶農根據雨量狀況決定修剪方式，以免影響茶樹健康。

面對接下來可能雨水不足，茶改場呼籲，為減輕旱害威脅，平時就應該重視茶園水分管理與旱害防護，多施有機質肥料改善土壤，增加土壤保水力，並加強土壤中耕或深耕，誘使根系可向深層伸展，只有妥善的栽培管理措施，才是減輕旱害威脅根本之道。