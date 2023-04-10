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台中太平「番仔路庄」拆除 自救會主委淚喊：請不要傷害村民

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平區「番仔路庄」40多戶居民和建商有土地所有權糾紛敗訴，法官上午指揮警方強制執行拆除。當警員要進入巷內時，遇自救會人員強力反抗。記者黃寅／攝影
台中市太平區「番仔路庄」40多戶居民和建商有土地所有權糾紛敗訴，法官上午指揮警方強制執行拆除。當警員要進入巷內時，遇自救會人員強力反抗。記者黃寅／攝影

台中市太平區「番仔路庄」40多戶居民和建商有土地所有權糾紛，雙方纏訟40多年敗訴，法官上午指揮警方強制執行拆除，並針對自救會主委林秀芬新光路17號住家先拆。雖遇林秀芬爬上屋頂揚言要跳下等抵抗，但歷經3個多小時最終排除障礙，順利拆除。

據了解，番仔路庄橫跨太平的新光和新興兩里，面積有約兩公頃，其中有12落三合院。據自救會主委林秀芬形容，三合院都屬閩式建築，已有150年歷史，以往至今有44戶人家居住。她聲稱，當初先人是佃農，並向地主林鑽鐩租地耕作，後來林鑽鐩移民日本，土地落入建商手中，1975年因建商向地方法院聲請拆屋還地，即一路纏訟至今。

對於今天房屋終究被拆，林秀芬聲淚俱下說，請他們不要再傷害我的村民，他們真的是只有這個地方可以住，商人把土地炒成這樣，叫他們去哪裡買房子？這裡是貧民區的貧民區，是弱勢中的弱勢，「長億集團說我是滷肉飯，一口要把我吃下去，我不甘心，餘命就是要跟它配了！」不會讓財團得逞。

自救會聲明說，前後被提告3次拆屋還地，前兩次皆因居民與地主的租賃關係而勝訴。但長億集團卻用人頭以300萬元的價格違法取得土地代理人的身份，回過頭要求居民以1億1734萬元的天價購買土地，完全不符合土地法第104條保障的優先購買權，才導致番仔路庄現在面臨迫遷的危機。

自救會副主委陳智芳說，希望台中市府可以介入協調，不要拆毀番子路庄。

土地所有權人前年初申請強制執行拆屋還地，法院人員履勘時引起居民激烈抗拒而作罷，事隔兩年，法官上午親自坐鎮指揮，居民則連夜在當地守護，還通知市議員吳佩芸、羅廷瑋、里長等到場了解。

司法事務官後來下令無關人員離開，但有10多名老人乘坐輪椅把巷子擋住，或用物品把另條巷子也封住。林秀芬則爬上屋頂，一遇警方有動作，就尖叫揚言要跳樓。警方進巷內時遇強力抵抗，過程中還有人噴消防粉末，後來終於突破封鎖進入住家的三合院內，並在羅廷瑋協助下把林秀芬勸下。

後來雖仍有人拿著麥克風呼喊抗議，但拆除人員接著進場拆屋，把林家的兩屋的屋頂、門和面向三合院的牆壁都拆掉，並予斷水斷電。對於居民指提起訴訟的邱姓和林姓人士是長億集團人頭，因長億已經下市，記者未取得相關人士看法。

台中市太平區「番仔路庄」40多戶居民和建商有土地所有權糾紛敗訴，法官上午指揮警方強制執行拆除。當警員要進入巷內時，遇自救會人員強力反抗。記者黃寅／攝影
台中市太平區「番仔路庄」40多戶居民和建商有土地所有權糾紛敗訴，法官上午指揮警方強制執行拆除。當警員要進入巷內時，遇自救會人員強力反抗。記者黃寅／攝影
台中市太平區「番仔路庄」40多戶居民和建商有土地所有權糾紛敗訴，法官上午指揮警方強制執行拆除。記者黃寅／攝影
台中市太平區「番仔路庄」40多戶居民和建商有土地所有權糾紛敗訴，法官上午指揮警方強制執行拆除。記者黃寅／攝影
台中市太平區「番仔路庄」40多戶居民和建商有土地所有權糾紛敗訴，法官上午指揮警方強制執行拆除。記者黃寅／攝影
台中市太平區「番仔路庄」40多戶居民和建商有土地所有權糾紛敗訴，法官上午指揮警方強制執行拆除。記者黃寅／攝影
台中市太平區「番仔路庄」40多戶居民和建商有土地所有權糾紛敗訴，法官上午指揮警方強制執行拆除。當警員要進入巷內時，遇自救會人員強力反抗。記者黃寅／攝影
台中市太平區「番仔路庄」40多戶居民和建商有土地所有權糾紛敗訴，法官上午指揮警方強制執行拆除。當警員要進入巷內時，遇自救會人員強力反抗。記者黃寅／攝影
台中市太平區「番仔路庄」自救會主委林秀芬聲淚俱下說，請他們不要再傷害我的村民。記者黃寅／攝影
台中市太平區「番仔路庄」自救會主委林秀芬聲淚俱下說，請他們不要再傷害我的村民。記者黃寅／攝影

自救會 台中市

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