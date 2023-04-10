集集樟腦出張所延續歷史風華 二期整修工程本周三開工
南投集集樟腦出張所與日式建築群，曾是連結水里、信義樟腦產業的物流中心，目前共有11棟建築，是全台唯一保存最完整的樟腦出張所，極富歷史文化價值，去年3年獲得文化部1.6億元補助，由公所自籌4000萬元，將分三期展開出張所園區修復工程，目前即將完成第一期工程，第二期工程定於本周三開工，希望未來成為南投具特色的文創聚落群，促進在地觀光產業。
集集樟腦出張所是台灣僅存、規模完整日式宿舍群，建於西元1898年日治時期，日人在此設置專辦區域內樟腦採治及販賣業務的「集集樟腦出張所」；當時樟腦製造主要「腦灶」方式用柴火蒸餾樟樹，所需時間約為24小時，冷卻後樟木蒸汽形成白色凝固腦沙與腦油，由挑夫送至出張所集中，再利用集集線運送至台北總工廠精致化後才是最終成品，先前一度是林務局的員工宿舍，至今已有100多年歷史。
集集樟腦出張所「出張」是日語出差之意，日治時期負責樟腦業務的日本人在此出差辦公，修復後將重現樟腦出張所原有的運作型態，除展示相關產業機具及文史主題，並規畫局部空間還原歷史現場為提煉樟腦主題的差旅空間、農食文創產品區及餐飲區、藝文駐村及表演等多元空間使用。
集集鎮公所表示，第一期工程主體修復為F、K、J棟，去年開工後，經二度變更設計，預計5月底至6月峻工，待各場域完工後，將成為集集鎮民欣賞展覽、喝咖啡，重溫歷史記憶的好去處；本周第二期工程開工整條-ABCG等4棟，ABC棟做為樟腦教育暨地方藝文陶藝產業，或在地食農教育的山蕉文化歷史等展示、出張所修復展示及教育中心、行政服務中心； G棟部分與F棟整合的進行民宿體驗。
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