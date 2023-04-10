回饋鄉里 夫妻與子一家3人捐贈40台輪椅給童醫院

在台中市沙鹿區出生和成長的童寶珠，一直在童綜合醫院就醫，信賴與肯定童醫院的醫療技術，為回饋鄉里，她與丈夫和兒子一家3人，共捐贈40台輪椅給童醫院，希望幫助更多需要的患者。

童寶珠和家人已住台中市區，仍在遇到病痛時回到童醫院就醫，她說感受到醫院對病人與家屬的悉心照顧，尤其醫院各入口處、病房等都備有輪椅讓民眾使用，輪椅的使用與耗損很大。

為提升行動不便及年老體弱者就醫行動方便，童寶珠與丈夫賴篁川、兒子許豈齊共同捐贈40台輪椅給童綜合醫院，希望能藉此幫助到更多有需要的到院病人。

童寶珠表示，她感謝童綜合醫院醫療團隊一直以來對自己、家人與家鄉的照顧，現在她有能力可盡點微薄之力，希望藉由這次捐贈能拋磚引玉，讓更多人願意投入公益，凝聚愛的力量讓社會更美好。