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回饋鄉里 夫妻與子一家3人捐贈40台輪椅給童醫院

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
童寶珠與丈夫、兒子共同捐贈40台輪椅給童綜合醫院。圖／童綜合醫院提供
童寶珠與丈夫、兒子共同捐贈40台輪椅給童綜合醫院。圖／童綜合醫院提供

台中市沙鹿區出生和成長的童寶珠，一直在童綜合醫院就醫，信賴與肯定童醫院的醫療技術，為回饋鄉里，她與丈夫和兒子一家3人，共捐贈40台輪椅給童醫院，希望幫助更多需要的患者。

童寶珠和家人已住台中市區，仍在遇到病痛時回到童醫院就醫，她說感受到醫院對病人與家屬的悉心照顧，尤其醫院各入口處、病房等都備有輪椅讓民眾使用，輪椅的使用與耗損很大。

為提升行動不便及年老體弱者就醫行動方便，童寶珠與丈夫賴篁川、兒子許豈齊共同捐贈40台輪椅給童綜合醫院，希望能藉此幫助到更多有需要的到院病人。

童寶珠表示，她感謝童綜合醫院醫療團隊一直以來對自己、家人與家鄉的照顧，現在她有能力可盡點微薄之力，希望藉由這次捐贈能拋磚引玉，讓更多人願意投入公益，凝聚愛的力量讓社會更美好。

童綜合醫院副院長吳肇鑫代表受贈指出，他有長輩遭遇病痛而需要依靠輪椅行動，更感受到輪椅的重要性，尤其民眾到醫院就醫時就是處於身體最不舒服階段，輪椅是不可或缺的工具。很感謝賴篁川夫妻與兒子的愛心，捐贈40台輪椅幫助到院就醫的病人，造福更多民眾。

童寶珠(左一)丈夫賴篁川(中間)捐贈40台輪椅，童醫院副院長吳肇鑫(右一)代表受贈。圖／童綜合醫院提供
童寶珠(左一)丈夫賴篁川(中間)捐贈40台輪椅，童醫院副院長吳肇鑫(右一)代表受贈。圖／童綜合醫院提供
童寶珠與丈夫、兒子共同捐贈40台輪椅給童綜合醫院。圖／童綜合醫院提供
童寶珠與丈夫、兒子共同捐贈40台輪椅給童綜合醫院。圖／童綜合醫院提供

輪椅 台中市

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