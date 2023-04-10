枇杷價格高 台中新社警啟動護農專案日夜守護

台中市東勢警分局轄內經濟作物枇杷3至4月進入產季，枇杷屬高經濟作物，市場價格高，易成為竊賊覬覦目標，東勢分局新社分駐所已啟動「護農專案」，日夜守護農民辛勞耕作果實。

新社區現進入枇杷採收季節，農民辛苦栽種等的就是每年的收成時刻，今年因氣候影響，枇杷產量減少，價格上漲，目前價格每台斤180元。

東勢分局新社分駐所為守護農民心血，針對轄內枇杷果園加強落實「護農專案」勤務，編排警力巡守，深入轄區向農民宣導防竊措施，員警白天至果園向農民宣導可裝設監視系統、感應式照明燈具或警報設備、飼養警衛犬等警戒與嚇阻的防護作為，晚間則加強產業道路、偏僻處所果園巡視，警方深夜增加巡邏班次，在果園週遭仔細巡視查看，希望藉此防止不法犯罪。