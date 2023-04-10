校廁改建拖2年 許淑華：將串連立委向中央爭經費

行政院近年力推「班班有冷氣」計畫，但地方反映，疑因教育部優先推動裝冷氣，排擠經費導致老舊校廁修建工程延宕，至今年才陸續核撥經費。對此，南投縣長許淑華今向中央喊話，盼中央以學生需求為主，協助地方改善校園廁所及公共環境，南投縣將串連立委協助向中央爭取經費支持，加速修繕改建縣內老舊校廁。

南投縣教育處昨指出，中央過去在2015年至2020年都有「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」，這5年間向中央申請補助修建縣內校廁都有陸續給予補助，但2020年提出申請的，目前仍無下文，2021年起更連整修專案計畫都沒得申請。

南投縣長許淑華今在縣務會議表示，縣府非常關注校園公共衛生，因此每年有相關專案補助，都會向中央爭取經費整修校廁，讓孩子能有更安靜、舒適且衛生的如廁環境，2年多前也有送案爭取經費，可教育部2021年起沒再進行專案補助。

但她很重視校園環境，上任後就校廁問題，上月就已要求教育處發文給各校，全面盤點縣內中小學的廁所狀況，提出需改善的校廁，最快本周就能彙整全縣校廁現況，後續將統一提報給中央，並爭取相關經費，加速修繕改建老舊校廁。

許淑華強調，教育部雖然這兩年沒專案補助校廁整建，但今年已有部分學校陸續獲得補助，而各地仍有許多學校有相關經費需求，南投縣將串連立委向中央爭取經費支持，也盼中央以學生需求為主，盡力協助地方改善校園廁所及公共環境。