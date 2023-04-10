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三鐵都有「烏日站」！旅客誤下車多走冤枉路 中捷忙廣播提醒

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
中捷公司提醒旅客，捷運烏日站無法轉乘雙鐵，要留意下車地點。圖／中捷提供
中捷公司提醒旅客，捷運烏日站無法轉乘雙鐵，要留意下車地點。圖／中捷提供

捷運高鐵台中站三鐵共站，可轉乘高鐵、台鐵，因捷運烏日站與台鐵站名相同，高鐵台中站又俗稱高鐵「烏日站」，常有旅客反映誤以為到站提早下車，結果多走冤枉路。台中捷運公司透過車站告示及列車進站前廣播，提醒轉乘旅客須在高鐵台中站下車，松竹站及大慶站也可轉乘台鐵。

中捷說明，捷運綠線串接雙鐵，尤其高鐵台中站可轉乘高鐵及台鐵，一向是中捷運量第一名。中捷指出，發現不少旅客要到高鐵台中站，卻因不熟，誤提前一站在捷運烏日站下車，原來捷運「烏日站」與台鐵「烏日站」及「新烏日站」站名都相同，高鐵台中站在地人也稱高鐵「烏日站」，旅客霧煞煞，下錯車的不在少數。

中捷公司持續在捷運烏日站月台設置告示，列車往高鐵台中站方向在抵達烏日站前，提早廣播提醒轉乘旅客前往下一站下車，希望旅客多留意。

旅客最常問如何前往台中火車站，中捷表示，旅客可搭乘捷運到與台鐵共站的松竹站、大慶站、高鐵台中站轉乘台鐵至台中火車站，另有台中幹線公車到捷運車站，轉乘雙鐵，分別是100路復興幹線（代表色：灰）行經高鐵台中站、300路台灣大道幹線（藍）行經市政府站、500路中清幹線（橘）行經文心中清站、700路崇德幹線（黃）行經文心崇德站及900路北屯幹線（紅）行經松竹站。

旅客可下載「台中捷運App」方便查詢捷運車站、轉乘導引、列車到站時間，讓旅程更順利。

台中捷運 高鐵

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