建案工地被控施工致排水不良 中市府：將再次會勘

台中市沙鹿區一處建案工地被控施工造成排水不良，汙水嚴重淤積致蚊蟲孳生，居民生活受影響，台中市府今天表示，已洽陳情人，近日邀相關單位再次會勘釐清解決。

居民陳情指出，住家沙鹿區旁的排水系統末端，被建案完全堵住，排水不良汙水嚴重淤積，蚊蟲孳生，經2次陳情被告知新建案地基越來越高，公家單位也沒辦法處理，要民眾把自家的地基墊高，蚊蟲要自己投藥撲滅；居民說，排水末端積水問題申訴無效。

台中市府今天指出，沙鹿某處建案工地施工致排水不良一案，台中市政府都發局表示，該建案領有建造執照，為地上14層地下2層建築物，並領有使用執照。針對排水溝設置疑義，都發局於今年2月24日辦理會勘，發現該排水溝非屬道路排水系統，且排水溝位於新建工程基地內，對於陳情指出該排水路有堵塞情況，都發局已洽陳情人，近日將邀集建設局、區公所、水利局及相關人員再次會勘釐清。

都發局說明，依據建築法第68條規定，承造人在建築物施工中，不得損及道路，溝渠等公共設施，經查違反規定可依同法89條規定，裁處新台幣1萬8000元並限期改善，都發局將依規查處，確保公共設施完善。