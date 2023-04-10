注意！台74線北屯段今晚封路施工 改道資訊看這邊

高公局正在興建台74線快速道路銜接國道一號工程，今晚9時30分至明天清晨5時30分，將封閉北屯二至崇德交流道的東西雙向車道，提醒用路人提前改道。

高公局第二新工處辦理國道一號銜接台74線系統交流道工程，進行台74線高架橋拓寬段橋面版銜接混凝土澆置作業施工，今晚（10日）9時30至明天（11日）清晨5時30分，暫時封閉台74線14K+500~17K+700（北屯二至崇德交流道）東西雙向全車道。

第五警分局提醒，因應施工路段全車道封閉，東向北屯一入口匝道、西向潭子入口匝道封閉，交通維持管制期間，請用路人體諒配合行經此路段小心慢行。

五分局表示，如欲避開此施工路段東行可提前在西屯三、北屯一、北屯二交流道匯出、西行可在潭子、崇德交流道匯出，提前改道改走平面道路（環中路），以確保行車順暢；並可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。

第五分局警方表示，道路封閉期間，將請施工單位加派義交疏導，持續注意周邊路況，適時增派警力維護交通秩序及行車安全。