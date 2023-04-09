影／日月潭捕獲12台斤大魚虎 他卻曝「除虎」陷困境

魚虎肆虐日月潭，官民積極防治盼「除虎」，釣魚達人黃小四團隊趁近期枯水期，到潭區實測魚虎吃餌狀況，成功釣到一尾重達12台斤的大魚虎，但也發現，因水位低，魚虎都移往深水區，不利岸釣除虎，導致現階段要移除成年魚虎不容易。

為了解日月潭魚虎活動狀況，並且協助移除外來種，黃小四去年入冬曾至潭區實測試魚虎在冬天的活躍程度，意外發現小魚虎入冬竟還很活躍，吃餌吃得兇，釣起來每隻都肥嘟嘟的，近期則看準日月潭正值枯水期，實測了解魚虎活動現況。

黃小四指出，這陣子到日月潭移除外來種，紅魔鬼、珍珠石斑非常容易上鉤，但要釣魚虎卻很難，團隊花了一整天才在拉魯島附近釣到1尾重達12台斤的魚虎，而且是用1台斤重的泰國鱧魚當活餌才成功逮到牠，其餘就算吃餌也全都跑光。

黃小四對比去年同期，因水位高釣到成年魚虎數量較多，但今年疑因旱情嚴重，加上魚虎成體可能因為體型較大，加上還沒到繁殖期，因此避開水位低環境，移往靠近拉魯島附近等深水區，導致現階段透過岸邊垂釣移除成年魚虎相當不容易。