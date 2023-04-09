泰國南瑤媽祖宮謁祖進香 彰化南瑤宮及信眾熱情相迎

由彰化南瑤宮分靈的泰國南瑤媽祖宮，今天回彰化南瑤宮謁祖進香，並由號角隊、陣頭前迎，遶行彰化市區，沿途信眾擺香案、燃放煙火鞭炮熱情相迎，十分熱鬧，預定明天上午8時交香後，再往下個行程。

市公所指出，一群在泰國經營事業有成的台商，10多年前，返台造訪彰化南瑤宮時，與廟方談起在異鄉奮鬥的心路歷程，希望能夠分靈媽祖，在擲筊請示媽祖後，獲得連3個聖筊應允，在2006年分靈媽祖神像至泰國、2017年正式建成「泰國南瑤媽祖宮」，定期回彰化南瑤宮謁祖進香。

泰國南瑤媽祖宮回祖廟謁祖進香活動，今天下午3點20分起，從彰化市旭光西路展開，隨後，包括進香大總理余聲清、主任委員林朝坤、監事長陳文瑞以及日本關西媽祖會榮子會長等一行人，徒步沿著民生南路、中華路經開化寺，再沿民族路到關帝廟、鎮安宮、開彰祖廟，沿仁愛路再轉進南瑤宮。