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泰國南瑤媽祖宮謁祖進香 彰化南瑤宮及信眾熱情相迎

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
由彰化南瑤宮分靈的泰國南瑤媽祖宮，今天回彰化南瑤宮謁祖進香，並由號角隊、陣頭前迎，遶行彰化市區，沿途信眾擺香案、燃放煙火鞭炮熱情相迎，。圖／彰化市公所提供
由彰化南瑤宮分靈的泰國南瑤媽祖宮，今天回彰化南瑤宮謁祖進香，並由號角隊、陣頭前迎，遶行彰化市區，沿途信眾擺香案、燃放煙火鞭炮熱情相迎，。圖／彰化市公所提供

由彰化南瑤宮分靈的泰國南瑤媽祖宮，今天回彰化南瑤宮謁祖進香，並由號角隊、陣頭前迎，遶行彰化市區，沿途信眾擺香案、燃放煙火鞭炮熱情相迎，十分熱鬧，預定明天上午8時交香後，再往下個行程。

市公所指出，一群在泰國經營事業有成的台商，10多年前，返台造訪彰化南瑤宮時，與廟方談起在異鄉奮鬥的心路歷程，希望能夠分靈媽祖，在擲筊請示媽祖後，獲得連3個聖筊應允，在2006年分靈媽祖神像至泰國、2017年正式建成「泰國南瑤媽祖宮」，定期回彰化南瑤宮謁祖進香。

泰國南瑤媽祖宮回祖廟謁祖進香活動，今天下午3點20分起，從彰化市旭光西路展開，隨後，包括進香大總理余聲清、主任委員林朝坤、監事長陳文瑞以及日本關西媽祖會榮子會長等一行人，徒步沿著民生南路、中華路經開化寺，再沿民族路到關帝廟、鎮安宮、開彰祖廟，沿仁愛路再轉進南瑤宮。

南瑤宮管理人林世賢市長表示，泰國南瑤媽祖宮本次謁祖進香活動，很有意義，可讓全球華人更了解南瑤宮的媽祖信仰，同時實現台泰宗教文化交流的傳承和發展，更顯現南瑤宮在各地開枝散葉的文化價值；目前彰化南瑤宮媽祖分靈到東南亞國家有泰國、日本、新加坡、中國大陸、馬來西亞吉隆坡以及美國等地。

由彰化南瑤宮分靈的泰國南瑤媽祖宮，今天回彰化南瑤宮謁祖進香，在遶行市區後，由信眾將神尊迎進彰化南瑤宮 。圖／彰化市公所提供
由彰化南瑤宮分靈的泰國南瑤媽祖宮，今天回彰化南瑤宮謁祖進香，在遶行市區後，由信眾將神尊迎進彰化南瑤宮 。圖／彰化市公所提供
由彰化南瑤宮分靈的泰國南瑤媽祖宮，今天回彰化南瑤宮謁祖進香，在遶行市區後，由信眾將神尊迎進彰化南瑤宮 。圖／彰化市公所提供
由彰化南瑤宮分靈的泰國南瑤媽祖宮，今天回彰化南瑤宮謁祖進香，在遶行市區後，由信眾將神尊迎進彰化南瑤宮 。圖／彰化市公所提供
由彰化南瑤宮分靈的泰國南瑤媽祖宮，今天回彰化南瑤宮謁祖進香，南瑤宮管理人彰化市長林世賢（左5）、立委黃秀芳（左7）迎接進香人員 。圖／彰化市公所提供
由彰化南瑤宮分靈的泰國南瑤媽祖宮，今天回彰化南瑤宮謁祖進香，南瑤宮管理人彰化市長林世賢（左5）、立委黃秀芳（左7）迎接進香人員 。圖／彰化市公所提供

媽祖 南瑤宮 彰化

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