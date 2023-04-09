影／今非昔比！旱象未解 杉林溪巨瀑成「尿尿小童」

南投竹山杉林溪松瀧岩瀑布高低落差達38米，豐水期水源充沛、水勢壯闊，而有「杉林溪首景」之稱，但因中南部旱象未解，原本氣勢磅礡的巨瀑，僅剩涓涓細流，遊客看了直呼失望、可惜，甚至被戲稱成了「尿尿小童」。

杉林溪自然教育中心表示，去年11月起至今，幾乎沒什麼下雨，杉林溪當地也一樣，導致松瀧岩瀑布的水量大減，下方水潭水位也下降約40公分，1、20年來不曾這麼少水量，使得巨瀑變成了涓涓細流，所幸目前園區內民生用水無虞。