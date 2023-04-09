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影／今非昔比！旱象未解 杉林溪巨瀑成「尿尿小童」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
杉林溪松瀧岩瀑布昔日水勢壯闊，而有「杉林溪首景」之稱。圖／杉林溪提供
杉林溪松瀧岩瀑布昔日水勢壯闊，而有「杉林溪首景」之稱。圖／杉林溪提供

南投竹山杉林溪松瀧岩瀑布高低落差達38米，豐水期水源充沛、水勢壯闊，而有「杉林溪首景」之稱，但因中南部旱象未解，原本氣勢磅礡的巨瀑，僅剩涓涓細流，遊客看了直呼失望、可惜，甚至被戲稱成了「尿尿小童」。

杉林溪自然教育中心表示，去年11月起至今，幾乎沒什麼下雨，杉林溪當地也一樣，導致松瀧岩瀑布的水量大減，下方水潭水位也下降約40公分，1、20年來不曾這麼少水量，使得巨瀑變成了涓涓細流，所幸目前園區內民生用水無虞。

而因松瀧岩瀑布現況，對照昔日磅礡水勢，落差很大，讓不少前往探訪的遊客感到失望，直呼「小小一港水」跟家裡自來水差不多，那裡像瀑布，甚至被戲稱形容是「尿尿小童」。不過，園方和遊客都盼趕快下雨，紓解旱象，也讓巨瀑再現。

杉林溪松瀧岩瀑布昔日水勢壯闊，而有「杉林溪首景」之稱。圖／杉林溪提供
杉林溪松瀧岩瀑布昔日水勢壯闊，而有「杉林溪首景」之稱。圖／杉林溪提供
杉林溪松瀧岩瀑布昔日水勢壯闊，但今年因旱象未解，巨瀑僅剩涓涓細流，被遊客戲稱是「尿尿小童」。圖／杉林溪提供
杉林溪松瀧岩瀑布昔日水勢壯闊，但今年因旱象未解，巨瀑僅剩涓涓細流，被遊客戲稱是「尿尿小童」。圖／杉林溪提供
杉林溪松瀧岩瀑布昔日水勢壯闊，但今年因旱象未解，巨瀑僅剩涓涓細流，被遊客戲稱是「尿尿小童」。圖／杉林溪提供
杉林溪松瀧岩瀑布昔日水勢壯闊，但今年因旱象未解，巨瀑僅剩涓涓細流，被遊客戲稱是「尿尿小童」。圖／杉林溪提供

旱象 南投

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