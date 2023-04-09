中央推「班班有冷氣」 反害學校廁所整修改建延宕挨批

中央推動「班班有冷氣」，新北市有學校抱怨該政策排擠教育經費，導致學校廁所改建拖了2年；南投縣也坦言，「中小學老舊廁所整修停辦2年多了！」立委馬文君對此痛批，「政策型的大內宣，華而不實！」害得地方學校廁所整修延宕。

新北市教育局近期收到教育部公文，指中央補助逾3.6億元將協助58校改善逾500間廁所。但當地校長提到，2020年就申請經費要修廁所，卻因教育部優先推動班班有冷氣，導致經費被排擠，這一拖就是2年，近期得重新調整修繕預算。

「老舊廁所整修工程計畫沒辦2年多了！」南投縣教育處指出，2015年2020年都有「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」，縣府在這5年向中央申請補助修建縣內90校，總經費達1.34億元，但2021年起就沒得申請了，縣府也很困擾。

南投教育處長王淑玲說，縣府近年仍會協助各校廁所修繕，確保使用功能正常，但整建就需要中央補助，近期將盤點彙整各校老舊廁所，並爭取專案補助，盼教育部依優先急迫性需求予以補助，縣府也會配合自籌款，盼加速縣校園廁所整建。

而南投縣先前雖陸續整修部分學校廁所，但因縣內許多校舍是在921地震後重建，廁所多已逾20年，因老舊而需要經費大規模修繕，但教育部自2021年起就沒有老舊廁所整修專案計畫能申請補助經費，時間上則與「班班有冷氣」重疊。

立委馬文君痛批，中央當時說的很好聽，稱「班班有冷氣」經費是來自前瞻計畫，但實行時難免用到其他預算配合，地方也得支應相關費用，做了之後，導致其他經費被壓縮，害得孩子最基本須重視的需求被忽視。

「政策型的大內宣，華而不實！」馬文君說，中央推動「班班有冷氣」雖具理想性，但各校不見得都需要，應視各地需求，部分山區學校涼爽，有些小校可能連電費都付不出來，但中央就是「台北看天下」全推，害到地方學校廁所整修延宕。

台北市或其他六都等有些學校家長會實力堅強，足以協助校園電費、廁所等軟硬體設施改善，但多數偏鄉或地方學校就只能仰賴中央預算型的補助，如今政府好大喜功，為了「班班有冷氣」，使得孩子每天都要用的廁所沒錢無法及時改善。