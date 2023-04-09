快樂天堂基金會深入沙巴國際救援 難民想拔掉全口牙心聲很辛酸

彰化縣快樂天堂基金會關懷的對象跨出國界，基金會董事長、縣議員張雪如率領志工今年2月到沙巴國際救援，張雪如說，當地難民沒水、沒電，醫療也極度貧乏，有年輕婦人還因牙痛，希望拔掉整口牙，讓她覺得好心疼，他們預計8 月再前往協助，讓這群連生存都困難的難民可以感受到無國界的愛。

快樂天堂基金會除了協助國內弱勢處理喪葬事宜，今年2月張雪如也與１8位志工和4名牙醫師到沙巴進行國際救緩，張雪如說，當地難民生活困苦，「小朋友拿到一塊小餅干、一顆巧克力和玩具，都會開心半天」。

「為什麼我只拔二顆牙？有人拔了好幾顆，醫生不喜歡我?」，張雪如說，當地一名年輕婦人已經滿口爛牙，常受牙痛之苦，恨不得快拔光全口牙，聽到她計較自己只被拔２顆牙，真的覺得很辛酸，事實上在難民區因環境差，居民也無法正常就醫，吃飽都有困難，更別提受教育。

「沒看到就算了，看到了，心裡真的無法放下。」張雪如說，相較下台灣已經有健全的社福協助，比起國際很多貧困地區，台灣人真的很幸福，因緣際會下，他們得知在沙巴還有那麼多大人小孩需要物資和醫療協助，他們「能幫多少，算多少」。

在當地還有一名來自紐西蘭的沙巴小學女校長深入難民區服務長達40年，張雪如說，這種無私的愛讓人很感動，她也和當地小朋友約定好，會帶著餅乾和巧克力再來看他們。