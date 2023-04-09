快訊

花蓮客運超速1死5傷 公路總局罰9萬吊扣車牌3個月

幕後／賴清德為何兩周4次勤跑新竹縣？ 2關鍵浮上檯面

女大生每天熱愛1穿搭去上課 她嘆「作賤自己身體」反遭酸爆

快樂天堂基金會深入沙巴國際救援 難民想拔掉全口牙心聲很辛酸

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣快樂天堂基金會關懷的對象跨出國界，今年2月到沙巴國際救援，當地難民生活環境極差，小朋友拿到一塊餅乾都會開心半天。圖／張雪如提供
彰化縣快樂天堂基金會關懷的對象跨出國界，今年2月到沙巴國際救援，當地難民生活環境極差，小朋友拿到一塊餅乾都會開心半天。圖／張雪如提供

彰化縣快樂天堂基金會關懷的對象跨出國界，基金會董事長、縣議員張雪如率領志工今年2月到沙巴國際救援，張雪如說，當地難民沒水、沒電，醫療也極度貧乏，有年輕婦人還因牙痛，希望拔掉整口牙，讓她覺得好心疼，他們預計8 月再前往協助，讓這群連生存都困難的難民可以感受到無國界的愛。

快樂天堂基金會除了協助國內弱勢處理喪葬事宜，今年2月張雪如也與１8位志工和4名牙醫師到沙巴進行國際救緩，張雪如說，當地難民生活困苦，「小朋友拿到一塊小餅干、一顆巧克力和玩具，都會開心半天」。

「為什麼我只拔二顆牙？有人拔了好幾顆，醫生不喜歡我?」，張雪如說，當地一名年輕婦人已經滿口爛牙，常受牙痛之苦，恨不得快拔光全口牙，聽到她計較自己只被拔２顆牙，真的覺得很辛酸，事實上在難民區因環境差，居民也無法正常就醫，吃飽都有困難，更別提受教育。

「沒看到就算了，看到了，心裡真的無法放下。」張雪如說，相較下台灣已經有健全的社福協助，比起國際很多貧困地區，台灣人真的很幸福，因緣際會下，他們得知在沙巴還有那麼多大人小孩需要物資和醫療協助，他們「能幫多少，算多少」。

在當地還有一名來自紐西蘭的沙巴小學女校長深入難民區服務長達40年，張雪如說，這種無私的愛讓人很感動，她也和當地小朋友約定好，會帶著餅乾和巧克力再來看他們。 　

張雪如說，因為當地需要醫療的患者實在太多了，快樂天堂基金會創會董事長林傳凱醫師，將號召台灣更多的牙醫師和更多的資源，預計８月底再去幫助他們，一起再次前進沙巴。

彰化縣快樂天堂基金會志工和牙醫師今年2月到沙巴國際救援，一名來自紐西蘭的沙巴小學女校長深入難民區服務長達40年。圖／張雪如提供
彰化縣快樂天堂基金會志工和牙醫師今年2月到沙巴國際救援，一名來自紐西蘭的沙巴小學女校長深入難民區服務長達40年。圖／張雪如提供
彰化縣快樂天堂基金會關懷的對象跨出國界，今年2月到沙巴國際救援，當地難民生活環境極差，小朋友也沒辦法受教育。圖／張雪如提供
彰化縣快樂天堂基金會關懷的對象跨出國界，今年2月到沙巴國際救援，當地難民生活環境極差，小朋友也沒辦法受教育。圖／張雪如提供
彰化縣快樂天堂基金會關懷的對象跨出國界，今年2月到沙巴國際救援，當地難民生活環境極差。圖／張雪如提供
彰化縣快樂天堂基金會關懷的對象跨出國界，今年2月到沙巴國際救援，當地難民生活環境極差。圖／張雪如提供

張雪如 難民 醫師

延伸閱讀

恐怖奪命火！住宅失火4小孩廁所相擁活活燒死 調查驚揭死亡內情

柯文哲看園藝植物 說三次「田尾好療癒」

柯文哲參訪水五金產業 實際體驗身體不便者使用衛浴

餵養難民孩子的希臘老奶奶：艾米利亞逝世，生命見證的人性光輝

相關新聞

天才駭客抱怨夜市8+9 玖壹壹歌品味差 釣出健志高EQ回應

有「台灣天才駭客」封號的張啟元，曾刪除臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）的貼文，聲名大噪。他最近po文指...

快樂天堂基金會深入沙巴國際救援 難民想拔掉全口牙心聲很辛酸

彰化縣快樂天堂基金會關懷的對象跨出國界，基金會董事長、縣議員張雪如率領志工今年2月到沙巴國際救援，張雪如說，當地難民沒水...

機車汰舊換新方案本月出爐 台中市環保局：會有新的誘因

台中議員張芬郁今質疑市府至今尚未提出機車汰舊換新和新購電動機車如何補助，市民引領企盼。環保局長陳宏益說，這個月就會提出新...

南投原鄉公墓納骨牆推動有成 樹葬區要加油

南投縣仁愛鄉7年前著手推動公墓公園化，在新生村眉原部落設置納骨牆，成全國原鄉第一個合法壁葬區，經持續改善推動，現已完成8...

運動平權路跑中央公園登場 吳念真代言掃除運動障礙

「2023羅布森伴城路跑」今早在台中市中央公園開跑，逾2500名跑者參加。導演吳念真擔任代言人，今也出席為跑友打氣。

疫情解封其他健康也要顧 彰化縣31場萬人健檢登場

疫情逐漸解封，其他身體健康也要顧，彰化縣2005年開始推動萬人健檢，今年4至9月持續辦理，在全縣26個鄉鎮市共規畫31場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦