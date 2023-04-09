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南投原鄉公墓納骨牆推動有成 樹葬區要加油

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛法治村武界公墓近期全新啟用，除了設置壁葬區，也首度規畫樹葬區（植樹處）。圖／仁愛鄉公所提供
南投仁愛法治村武界公墓近期全新啟用，除了設置壁葬區，也首度規畫樹葬區（植樹處）。圖／仁愛鄉公所提供

南投縣仁愛鄉7年前著手推動公墓公園化，在新生村眉原部落設置納骨牆，成全國原鄉第一個合法壁葬區，經持續改善推動，現已完成8處，上月新啟用法治村武界公墓更規畫樹葬區，因是鄉內首度新設，較乏人問津，公所將加強宣導推廣。

仁愛鄉公所指出，全鄉有16村共25部落，早年部落殯葬慣以土葬，但各公墓面積不大，長期使用下，公墓飽和、無主墳漸增，更衍生濫葬、疊葬等現象，導致墓區陰森雜亂，為改善公墓管理與環保等問題，2016年著手推動公墓公園化。

有別於多數城鎮興設納骨塔，仁愛公所鎖定建造時間短、經費低、申請執照程序簡便的小型納骨牆，率先在新生村眉原部落興建6面納骨牆共350個櫃位，移放公墓起掘後遺骸，也供居民放置先人骨灰或骨骸，成為當年原鄉首座合法壁葬區。

而新生眉原公墓納骨牆落成後，公所逐年改造瑞岩、親愛、精英、春陽、德鹿谷、萬豐等公墓，去年著手法治村武界公墓更新工程，總經費1046萬元，由中央補助836萬元，除了興設納骨牆，更首次在鄉內公墓規畫樹葬區，並於上個月啟用。

公所表示，納骨牆循往例分為骨骸櫃與骨灰櫃，依過去民眾申請狀況，前者使用率高於後者，研判係因先人墳墓起掘後，無須火化就能直接將骨骸裝甕入櫃，較受歡迎；樹葬區則是因應內政部鼓勵地方設置，提供民眾更多元環保殯葬的方式。

只不過，武界公墓樹葬區從上月啟用至今，乏人問津，尚無民眾申請，公所表示，壁葬在鄉內已推動多年，樹葬是今年首度新設，仍需時間宣導，將加強推廣讓民眾了解多元環保葬，也將持續改造松林、中原部落公墓，提供更優質的殯葬環境。

南投仁愛法治村武界公墓近期全新啟用，首度新設樹葬區（植樹處），後續須加強宣導推廣。圖／仁愛鄉公所提供
南投仁愛法治村武界公墓近期全新啟用，首度新設樹葬區（植樹處），後續須加強宣導推廣。圖／仁愛鄉公所提供
南投仁愛法治村武界公墓近期全新啟用，除了設置壁葬區，也首度規畫樹葬區（植樹處）。圖／仁愛鄉公所提供
南投仁愛法治村武界公墓近期全新啟用，除了設置壁葬區，也首度規畫樹葬區（植樹處）。圖／仁愛鄉公所提供

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