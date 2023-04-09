運動平權路跑中央公園登場 吳念真代言掃除運動障礙

「2023羅布森伴城路跑」今早在台中市中央公園開跑，逾2500名跑者參加。導演吳念真擔任代言人，今也出席為跑友打氣。

主辦單位羅布森公司，將運動平權與路跑運動結合，協助推廣全民運動風氣。董事長汪世旭表示，羅布森伴城路以「低碳、友善、關懷」為主軸，蘊含「陪伴與相伴」，他也以視障陪跑員身份參與賽事。

運動局長李昱叡表示，導演吳念真也出席為跑友加油打氣，今日賽事延續去年保留600名公益名額免費參與，同時均享有陪跑員完賽物資及完賽證書，另開放「電動輪椅」跑友參加，賽事期間為身障選手們設計獨立補給站、休息區及流動廁所等空間，營造友善空間。

運動局提到，這次賽事延續環保創生概念，全面採用環保咖啡紗選手衣及環保獎牌、全面改採電子證書與數位選手手冊、完賽餐點提供蔬食，此外，賽事特別增設永續跑者組別，以不提供活動跑衣及毛巾方式來響應永續推廣。主會場規劃「音樂動態島」空間，提供跑友輕鬆享受戶外運動及音樂饗宴。