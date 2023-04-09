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運動平權路跑中央公園登場 吳念真代言掃除運動障礙

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
「2023羅布森台中伴城路跑」，今在中央公園熱鬧登場，導演吳念真（左二）代言並出席活動。圖／運動局提供
「2023羅布森台中伴城路跑」，今在中央公園熱鬧登場，導演吳念真（左二）代言並出席活動。圖／運動局提供

「2023羅布森伴城路跑」今早在台中市中央公園開跑，逾2500名跑者參加。導演吳念真擔任代言人，今也出席為跑友打氣。

主辦單位羅布森公司，將運動平權與路跑運動結合，協助推廣全民運動風氣。董事長汪世旭表示，羅布森伴城路以「低碳、友善、關懷」為主軸，蘊含「陪伴與相伴」，他也以視障陪跑員身份參與賽事。

運動局長李昱叡表示，導演吳念真也出席為跑友加油打氣，今日賽事延續去年保留600名公益名額免費參與，同時均享有陪跑員完賽物資及完賽證書，另開放「電動輪椅」跑友參加，賽事期間為身障選手們設計獨立補給站、休息區及流動廁所等空間，營造友善空間。

運動局提到，這次賽事延續環保創生概念，全面採用環保咖啡紗選手衣及環保獎牌、全面改採電子證書與數位選手手冊、完賽餐點提供蔬食，此外，賽事特別增設永續跑者組別，以不提供活動跑衣及毛巾方式來響應永續推廣。主會場規劃「音樂動態島」空間，提供跑友輕鬆享受戶外運動及音樂饗宴。

路線共分為4K、12K、21K，賽道途經中央公園、老樹公園、中國醫藥大學水湳校區、台中綠美圖、科湳愛琴橋、通山公園、橫山公園等在地景點，讓跑友飽覽沿途特色美景，也邀請國內女子長跑頂尖好手謝千鶴與四位輪椅運動員宣誓，開啟序幕。

「2023羅布森台中伴城路跑」倡議運動平權，輪椅族也開心參與。圖／運動局提供
「2023羅布森台中伴城路跑」倡議運動平權，輪椅族也開心參與。圖／運動局提供

運動 吳念真 輪椅

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