疫情解封其他健康也要顧 彰化縣31場萬人健檢登場

疫情逐漸解封，其他身體健康也要顧，彰化縣2005年開始推動萬人健檢，今年4至9月持續辦理，在全縣26個鄉鎮市共規畫31場次，每場預估500人，總篩檢人數可達1萬5000人，首場今天上午在秀水高工起跑，縣長王惠美到場，強調健康是人生最大財富，鼓勵鄉親踴躍參加篩檢。

王惠美說，縣府為鼓勵鄉親踴躍參加篩檢，除了萬人健檢外，縣府持續舉辦「做癌症篩檢送健康振興劵」活動，只要設籍彰化縣，符合國民健康署免費提供的子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌、口腔癌、肺癌及B、C型肝炎篩檢資格者，在今年9月30日到彰化縣內28家醫院、128家診所、27家衛生所及設站篩檢現場，每完成1項篩檢者，就送100元健康禮券，最多可領600元健康禮券，估計今年篩檢人數上看30萬人次。

衛生局長葉彥伯表示，在萬人健檢活動，民眾只要空腹前來，通過慢性病的檢查，就能了解自己身體的健康情形，今年也特別在糖尿病項目篩檢中，參考國外經驗，採用糖化血色素，可以穩定反映過去血糖的變化，提高糖尿病篩檢敏感度，希望民眾在後疫情時代，多多進行慢性病篩檢，讓身體更加健康。

衛生局表示，定期篩檢是防治癌症發生最有效的方法，根據國健署統計資料顯示，彰化縣2021年整體四癌（乳癌、大腸癌、子宮頸癌及口腔癌）篩檢總量較2020年減少13.2%，後疫情時代，為讓民眾身體更加健康，本府今年持續辦理「做癌症篩檢 送禮劵活動」加碼下，估計今年萬人健檢篩檢人數可超過1萬5千人。

衛生局表示，民眾只要設籍彰化縣，女性年滿30歲以上，子宮頸抹片3年以上未做或從未做子宮頸抹片檢查者，或年滿40歲以上符合成人健康檢查資格者或65歲以上，今年未做成人健康檢查者，都可報名參加。