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昭告三界豎頭旗 大甲媽遶境進香倒數12天

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「豎頭旗」是遶境進香中重要的儀式，大甲鎮瀾宮昨晚舉辦豎頭旗儀式，正式昭告三界大甲媽祖遶境進香即將登場。圖／大甲鎮瀾宮提供
「豎頭旗」是遶境進香中重要的儀式，大甲鎮瀾宮昨晚舉辦豎頭旗儀式，正式昭告三界大甲媽祖遶境進香即將登場。圖／大甲鎮瀾宮提供

大甲鎮瀾宮昨晚舉行豎旗典禮，「豎頭旗」是遶境進香中重要儀式，代表昭告三界大甲媽祖遶境進香即將登場，大甲媽遶境倒數12天。

癸卯年大甲鎮瀾宮遶境進香豎旗典禮昨晚舉行，頭旗組的成員、副董事長鄭銘坤與董監事與信眾齊聚大殿，莊嚴隆重的誦經儀式，灑淨、豎立頭旗，代表正式昭告三界大甲媽祖遶境進香即將登場，頭旗上的葫蘆24小時都會插香。

大甲鎮瀾宮表示，「頭旗」代表大甲鎮瀾宮天上聖母，為整個進香團隊的「總指揮旗」引領隊伍前進，頭旗組的前輩們熟知大甲媽9天8夜遶境路線，引領著隨香客、團隊們步上大甲媽祖的進香之路。

頭旗在進香路上前行，與神轎互相呼應在香路上綿延著媽祖的福蔭，寫下了一段段傳奇，也見證大甲媽祖遶境進香的神聖，此儀式是信仰和傳統的象徵，也是乘載著情感和精神的傳承和見證。

大甲媽遶境本月21日晚上起駕，許多信徒已準備好，包括住宿和交通問題，也有多名信徒製作多種結緣品，要在進香路上與遶境者結緣，沿途也將有很多點心站提供食物和水。

「豎頭旗」是遶境進香中重要的儀式，大甲鎮瀾宮昨晚舉辦豎頭旗儀式，正式昭告三界大甲媽祖遶境進香即將登場。圖／大甲鎮瀾宮提供
「豎頭旗」是遶境進香中重要的儀式，大甲鎮瀾宮昨晚舉辦豎頭旗儀式，正式昭告三界大甲媽祖遶境進香即將登場。圖／大甲鎮瀾宮提供

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮

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