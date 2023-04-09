昭告三界豎頭旗 大甲媽遶境進香倒數12天

大甲鎮瀾宮昨晚舉行豎旗典禮，「豎頭旗」是遶境進香中重要儀式，代表昭告三界大甲媽祖遶境進香即將登場，大甲媽遶境倒數12天。

癸卯年大甲鎮瀾宮遶境進香豎旗典禮昨晚舉行，頭旗組的成員、副董事長鄭銘坤與董監事與信眾齊聚大殿，莊嚴隆重的誦經儀式，灑淨、豎立頭旗，代表正式昭告三界大甲媽祖遶境進香即將登場，頭旗上的葫蘆24小時都會插香。

大甲鎮瀾宮表示，「頭旗」代表大甲鎮瀾宮天上聖母，為整個進香團隊的「總指揮旗」引領隊伍前進，頭旗組的前輩們熟知大甲媽9天8夜遶境路線，引領著隨香客、團隊們步上大甲媽祖的進香之路。

頭旗在進香路上前行，與神轎互相呼應在香路上綿延著媽祖的福蔭，寫下了一段段傳奇，也見證大甲媽祖遶境進香的神聖，此儀式是信仰和傳統的象徵，也是乘載著情感和精神的傳承和見證。