影／福壽山農場紫藤花與少見鬱金櫻盛開中 蘋果花4月中旬綻放
福壽山農場的紫藤花與少見的鬱金櫻現正盛開中，蘋果花預計4月中旬後陸續綻放，4到6月農場還有客房可預訂，最近已有遊客上山賞花，拍照打卡說很美。
福壽山農場表示，鴛鴦湖畔的紫藤都是種20年以上的老欉，不同於平地，這裡紫藤花盛開後才會長葉子，而且花香濃郁，從空中鳥瞰滿滿的紫色花朵，隨著枝條綻放，像是紫色的瀑布一樣，充滿紫色夢幻的氣息。
另有多數人沒見過的特殊櫻花如鬱金櫻、一葉櫻、菊櫻等，從4月初開始盛開到4月中旬，黃色的鬱金櫻現在正滿開，花中帶葉的一葉櫻與花如菊瓣的菊櫻也陸續綻放，蘋果花的花苞在春雨降下後也開始萌動，預計4月中旬後陸續綻放。
農場表示，配合4月22日世界地球日及政府環保、低碳政策，農場除取得環保署銀級環保旅館及台中市政府低碳旅館雙認證外，4到6月及9月都推出「環保樂活 輕~之旅」優惠專案，遊客可趁著春暖花開的季節到農場欣賞美景，現在4到6月還有房。
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