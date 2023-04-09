影／福壽山農場紫藤花與少見鬱金櫻盛開中 蘋果花4月中旬綻放

福壽山農場的紫藤花與少見的鬱金櫻現正盛開中，蘋果花預計4月中旬後陸續綻放，4到6月農場還有客房可預訂，最近已有遊客上山賞花，拍照打卡說很美。

福壽山農場表示，鴛鴦湖畔的紫藤都是種20年以上的老欉，不同於平地，這裡紫藤花盛開後才會長葉子，而且花香濃郁，從空中鳥瞰滿滿的紫色花朵，隨著枝條綻放，像是紫色的瀑布一樣，充滿紫色夢幻的氣息。

另有多數人沒見過的特殊櫻花如鬱金櫻、一葉櫻、菊櫻等，從4月初開始盛開到4月中旬，黃色的鬱金櫻現在正滿開，花中帶葉的一葉櫻與花如菊瓣的菊櫻也陸續綻放，蘋果花的花苞在春雨降下後也開始萌動，預計4月中旬後陸續綻放。