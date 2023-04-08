旱象難解…信徒背鹿耳門開基媽搭日月潭纜車 「陸海空」遶境祈雨
南投久旱不雨，日月潭水位持續下探，魚池鄉公所和台南正統鹿耳門聖母廟合作，今天下午由開基媽遶境祈雨，由信徒背著環潭、搭遊艇、坐纜車以「陸海空」方式遶境，盼老天爺幫忙，早日天降甘霖、解除旱象。
聖母廟副主委蔡清朝今天帶著開基媽6號，由台南出發到日月潭，展開兩天祈雨繞境活動。下午在日月潭伊達邵碼頭舉辦祈雨儀式，媽祖搭船前往邵族祖靈地拉魯島；緊接著上岸由路跑人員背著沿環湖公路跑，再搭乘日月潭纜車往返日月潭和九族文化村，完成「陸海空」遶境祈福。
伊達邵國小校長莊永智說，前年百年大旱，日月潭水位大降，鹿耳門開基媽首度到日月潭祈雨，儀式後便降下甘霖，讓信徒嘖嘖稱奇。今年再度遭遇乾旱，魚池鄉民再度邀請鹿耳門媽祈福，透過陸海空遶境方式，希望媽祖保佑風調雨順，盡快解除旱象。
為了展現敬意，魚池鄉公所也召集鄉民與路跑愛好者，接力背著媽祖神像環潭一圈，並搭乘遊艇到拉魯島，搭乘纜車到九族文化村纜車站，再折返日月潭。
魚池鄉民說，日月潭雖在台灣內陸，但居民對媽祖信仰虔誠，當地宮廟遶境也會帶著媽祖像搭遊艇，祈求風調雨順。鹿耳門開基媽祖能參與日月潭遶境更是意義重大，表達居民信仰虔誠，也是南投和台南兩地媽祖文化交流，更希望藉由祈福儀式，早日天降甘霖，解除台灣旱象。
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