陳文修街頭藝術展 中友百貨現場創作義賣

中友創意平台展出「陳文修-街頭藝術展」，帶領民眾走進街頭藝術創作世界，陳文修今天下午在台中中友百貨現場創作，並將作品義賣，盼幫助更多早療孩童。

陳文修今天下午在中友百貨一樓舞台現場創作，逛街民眾目睹出神入化的噴畫技巧，陳文修耗時1小時完成作品，並將作品捐出義賣，所得全數捐贈給南投麻煩小天使協會，幫助更多早療孩童。

中友百貨發布新聞稿表示，中友創意平台展出陳文修近幾年來的創作，以「This is ARTSHOW time」為題，欣賞陳文修以無拘無束的姿態遊走在多領域的各種創作，除街頭塗鴉之外，也有手稿和插畫創作，讓大眾激發出更多不同的文化體驗。

陳文修國小時加入明華園歌仔戲團，從社教館到中正紀念堂，演出過大大小小20多場的傳統戲曲；高中時展現設計才華，被邀請為藝人羅志祥自創品牌STAGE設計整體品牌形象，發行多款系列商品，2008年成立自創服飾品牌，推廣街舞活動。