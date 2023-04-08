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南投無人機體驗課程爆滿 青農想靠無人機創農業商機

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君開辦無人機探索體驗課程，由專家指導學員實際操作無人機，吸引許多青年報名。圖／立委馬文君提供
立委馬文君開辦無人機探索體驗課程，由專家指導學員實際操作無人機，吸引許多青年報名。圖／立委馬文君提供

無人機使用越來越廣泛，為了幫助南投青年認識無人機，立委馬文君今天開辦無人機探索體驗課程，找專家講解並開放操作，200個名額爆滿。廖姓學員說，希望學習空拍攝影，增加專業技能，也有青農想操作無人機噴藥、運送，讓農業管理更有效率和商機。

「無人機探索體驗課程」4月8、15、22、29日分四梯次，今天在埔里鎮隆生路99號技職教育教室上課，由退役空軍少校邱世卿、暨大副教授吳若予，從「空氣動力學」簡介、「無人機農業、商業及國防運用」、「無人機DIY」，尤其是無人機體驗飛行，吸引許多民眾報名。

馬文君說，無人機在生活、產業應用越來越廣泛，從空拍攝影、救難救災、噴灑農藥、到俄烏戰爭都運用無人機。南投是農業大縣，但農村人口老化及缺工嚴重，將無人機導入農業，可協助農友噴藥、施肥。

許多南投青年對無人機感興趣，這次體驗課程原本只有40個名額，卻吸引200人報名，課程增為4梯次，顯示南投青年對無人機產業極富興趣，除以遙控器操作外，還可結合VR裝置，讓操作者感受空中飛行，都讓學員驚奇不已。

林姓女學員說，她對無人機的認識不多，這次聽說有無人機課程便搶先報名，有系統的瞭解無人機的運作和法令限制，和未來產業趨勢，為自己增加專業技能。廖姓學員說，他在公益團體負責拍照，現在空拍攝影相當普遍，利用這次機會學習空拍技巧。

馬文君說，南投幅員廣大，山地面積多，無人機在農業管理的發展上大有可為，除了噴藥、施肥，甚至運輸、物流都可運用無人機，克服地形上的限制，為南投農業帶來新方向。專家的解說和體驗操作，幫助學員認識無人機產業、法規及如何考取操作證照，鼓勵青年返鄉投入農業和無人機操作，為自己找到出路。

有專家指導操作，讓對無人機感興趣的學員，也敢放心操作無人機。圖／立委馬文君提供
有專家指導操作，讓對無人機感興趣的學員，也敢放心操作無人機。圖／立委馬文君提供
無人機也可結合VR裝置，讓操作者身歷其境，體驗空中飛行。圖／立委馬文君提供
無人機也可結合VR裝置，讓操作者身歷其境，體驗空中飛行。圖／立委馬文君提供

南投 馬文君 空拍

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