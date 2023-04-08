合歡山杜鵑花季假日高承載 車流量少提早結束管制

合歡山高山杜鵑花季今天首度實施假日高承載管制，時間從上午6時到11時，因杜鵑花尚未開花，首日車輛不多，警方到上午9時才管制，共有43輛車未坐滿3人被勸離，並提早在10時結束管制。警方表示，明天也會視車流量彈性管制，方便遊客到合歡山賞景。

公路總局杜鵑花季假日交通管制，管制路段包含台14甲線翠峰到大禹嶺路段，上午6時到11時高乘載管制，小客車限3人以上通行，客運接駁車、乙類大客車、機車與慢車通行。

仁愛警分局副分局長陳志文表示，因為台14甲線（合歡山公路）今天車流量不多，警方採彈性作法，翠峰管制站直到上午9時才實施管制，共有87輛車通過，43輛未滿3人，在管制站前被警方攔下，只能掉頭轉往清境農場等旅遊景點。

因為今天車輛不多，合歡山昆陽、武嶺等停車場只有5成滿，警方提早在10時結束高乘載管制。

陳志文說，合歡山杜鵑花季交通管制措施，是為了確保台14甲線行車順暢，避免塞車違停等狀況，但警方和公路總局也會視實際狀況彈性調整，如果車流量大，除了高承載外，也會管制流量，反之，則會縮短管制時段和規模。

合歡山杜鵑花季從4月1日到6月15日，包括高山杜鵑、玉山杜鵑、紅毛杜鵑依時序綻放，有著粉色、紅色、白色相間等亮麗顏色，將高山妝點的繽紛燦爛，花季期間吸引大批遊客上山賞花。