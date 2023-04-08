彰化經典百K開騎 單車體驗彰化之美

美利達彰化經典百K單車活動，今天上午在高鐵彰化站區開騎，來自10多個國家的5000多名車友，挑戰環繞彰化全長112公里長的路線，鼓勵大家以單車體驗彰化之美。

交通部觀光局參山國家風景區管理處發布新聞指出，第13屆的「美利達彰化經典百K」單車活動上午在台灣高鐵彰化站區熱力開騎，彰化副縣長林田富、民主進步黨籍立法委員陳素月、參山處長曹忠猷等人為活動鳴槍。

參山處指出，活動有來自14個國家5000多名車友，挑戰在5小時30分內，完成環繞彰化縣全長112公里的路線，他們也提供參加活動的車友每人100元消費券，希望車友順道到田中周邊鄉鎮店家消費，帶動運動觀光商機。

參山處表示，為配合推動單車旅遊低碳觀光政策，鼓勵大家以單車旅遊深入彰化平原美麗角落，特別整合南彰化30多家觀光工廠及特色小吃業者，串聯成為旅遊路線，鼓勵車友在結束賽事後可順道到田中、社頭及二水等鄉鎮旅遊消費，體驗小鎮風情，同時帶動在地觀光商機。