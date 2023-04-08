南投透天厝堆成垃圾堆鄰居又怕又驚 環保局強制清除
民眾撿拾資源回收物，在住處大量堆置，影響環境衛生。南投市便有居民在騎樓放置回收物，除了影響市容觀瞻和環境衛生，鄰居更擔心引發火警，南投縣環保局表示，資源回收物若成為髒亂點最高可罰6千元，如限期未改善，環保局將強制清除。
南投市張先生說，女鄰居常撿拾紙箱、瓶罐和舊衣物堆放在住處騎樓，但幾乎沒有整理，廢棄物越堆越多，有的瓶罐還有食物殘渣沒有清理，腐敗發臭吸引蟑螂、蒼蠅，臭味讓人受不了，勸她載去回收場賣掉，她又強調是資源回收、避免浪費，始終不處理，讓左鄰右舍十分無奈。
國內曾發生民眾撿拾回收物堆放在住處，引發火警造成傷亡。張先生說，他們都擔心類似狀況重演，對於威脅公共安全的回收個體戶，拿出有效的管理措施。
南投縣環保局表示，資源回收工作，除各鄉鎮市清潔隊，個體資源回收戶努力撿拾回收物，賺取微薄收入，也減輕清潔隊工作量，但部分資收戶因個人健康、家庭等因素，有囤積資源回收物及雜物，引發環境髒亂與擾民情形。
為提升民眾居住品質和保障生命財產安全，近期在稽查資收個體戶時，發現有住戶於住處或空地堆放資源回收物，製造髒亂致影響環境衛生，經勸導多次無效後，環保局會同鄉鎮公所、村里長、警方將回收物清除。
環保局長李易書說，避免個體回收戶堆置衍生環境髒亂，環保局也會加強輔導，請他們妥善分類存放資源回收物，盡快變賣清理，倘若影響環境衛生，將依違反廢棄物清理法處1200元以上6000元以下罰鍰，經限期仍未改善，將強制清除，還給居民乾淨生活。
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