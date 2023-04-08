日月潭苦旱九蛙全露出 台南鹿耳門媽祖2天跑過日月潭、鹿谷鄉祈雨
日月潭水庫水位又降至低點，不僅「九蛙疊像」中的九蛙全露出，部分水域還乾涸龜裂，地方邀請正統鹿耳門聖母廟媽祖前往祈雨，上午9點起駕出發，預計中午底抵達，將進行2天的陸海空祈雨儀式，歡迎民眾共襄盛舉。
廟方表示，正統鹿耳門聖母廟有一尊靈驗的「祈雨媽祖」─開基鹿耳門媽6號，2年前日月潭水庫遭逢大旱時，受魚池鄉公所邀請前往祈雨，沒想到儀式進行完隨即天降甘霖，讓人嘖嘖稱奇。
今年日月潭水庫水位又降至低點，日月潭伊達邵國小校長莊永智、魚池鄉長劉啟帆、鹿谷鄉長邱如平再度向鹿耳門聖母廟盛情邀約，擴大安排「陸、海、空祈雨」的儀式，期盼「鹿耳門祈雨媽」帶領大家團結同心，讓日月潭水庫一解旱象。
上午9點聖母廟副主委蔡清朝帶隊出發，預計於中午到達伊達邵碼頭進行祈雨儀式，隨後從水社碼頭搭船前往邵族祖靈地拉魯島，謂之「海」路；緊接著上岸由路跑人員揹起「鹿耳門祈雨媽」沿環湖公路跑至文武廟，謂之「陸」路；之後再搭上日月潭纜車上高空祈福，完成「陸海空祈雨儀式」，過程意義非凡，歡迎民眾共襄盛舉。
正統鹿耳門聖母廟主委王增榮表示，過去鹿耳門媽在鄭成功登陸時給予潮水相助，助其通過鹿耳門港道、完成大業；現在，鹿耳門媽在人民有需要的時候協助祈雨，是盼望藉著儀式的宗教力量，護佑台灣人民安居樂業、風調雨順。
鹿耳門祈雨媽祖今晚8點將駐駕於伊達邵明德宮，明天9日繼續由各宮廟主委、知名路跑健將蔡明宜等人輪流背著跑往鹿谷鄉受龍宮、福德宮、武聖宮、地王宮、城東宮等宮廟祈福、交流，詳細行程可至正統鹿耳門聖母廟官方粉絲專頁查詢，歡迎信眾跟隨媽祖一起跑過日月潭、鹿谷鄉，集氣祈求天降甘霖。
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