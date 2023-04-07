青梅受旱季缺水影響生長 南投梅子節本周起共同行銷

由信義鄉農會打頭陣的南投梅子節活動，即日起至5月7日的每周六下午每年都會結合信義、仁愛、國姓及水里等產區農會一起來推廣行銷，不但辦理青梅食農教育推廣，讓大眾體驗南投梅子好滋味，梅子夢工廠更在周末都安排有脆梅、Q梅、梅醋等手作體驗課程。

梅子是南投縣非常重要的經濟農作物，南投縣農會帶領信義鄉、水里鄉、國姓鄉及仁愛鄉農會，由農民都會加工製成脆梅、Q梅、梅干、梅精等加工產品，提高附加價值，餐飲業者也將梅子入菜，製成梅子特色餐，頗受好評。

南投縣政府表示，南投縣梅子產量佔全國近3成，每年3至5月是採收季節，據統計全縣栽培面積約達956公頃，年產量5282公噸，以產地價格來統計，青梅產值約2.29億元，品質好，深受國人喜愛，除青梅熱銷外，加工之後附加價值更高，縣府會持續協助推廣。

梅子夢工廠廠長張志雄指出，梅子堪稱是信義鄉的「綠金」，今年梅花花期爆開，原本希望會盛產，品但礙於結果期遇旱季，在缺少雨水澆灌下，各個梅區的果實大小不一，雨水多的地區結果較大，雨水少的地產地就品相較差較小顆，但產量仍達到豐年時的六成，比往年有增加。

他並表示，因梅農反應農業缺工，為了搶採梅工人，產期日薪漲為1天1800元，考量農友收益、消費者權益兩相權衡之下，農會也加大收購量，但今年青梅收購價從每公斤45元調漲為55元，脆梅原本1.2公斤賣380元，今年則是0.9公斤380元，售價略微調漲2成。