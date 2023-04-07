企業攜手家扶送暖20年載 今與17海外學子相見歡助學
富偉科技集團總裁蕭文龍與家扶基金會攜手扶幼助貧近20年，今與認養的17名來台就讀海外弱勢學子在台中市烏日區臻愛花園飯店餐敘相見歡，並致贈助學金，鼓勵學子向學。
蕭文龍說，他自幼貧困，所幸成長過程得貴人相助，因此事業有成後回饋社會，行善腳步遍及海內外。他希望成為弱勢孩子的巨人，讓孩子們站在他的肩膀上看見夢想，盼拋磚引玉，邀民眾加入家扶國外兒童認養人行列，幫助海外弱勢孩子遇見未來。
蕭文龍共認養17名家扶國外貧童，期盼將愛與希望散播到世界角落。他曾到訪史瓦帝尼，當地認養的小孩都跑來和他抱在一起，雖語言不通，但他有滿滿感動，他也協當地建造水井和社區廚房。
今天餐會共有11名受助的國外家扶學子前來，來自史瓦帝尼的萬德就讀東海大學大一國際學程，他自幼由母親撫養長大，對中文和台灣文化深感興趣，感謝家扶及認養人助學，期許未來也能學有所成，並回饋社會。
家扶基金會執行長周大堯說明，「家扶海外精英培植計畫」邁入第5年，現有15名海外學子在台接受高等教育。家扶基金會在海外有7個據點，希望透過社工資源協助當地貧困孩子脫離貧困，其中有些優秀、願意讀書的孩子則透過海外精英培植來到台灣讀書，希望他們有所學習後回到自己的母國協助當地貧困的孩子。
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