日月潭「九蛙」全露出 鹿耳門「祈雨媽姐」明前往祈雨

中南部苦旱春雨不如預期，台南正統鹿耳門聖母廟媽祖8、9日將到南投日月潭，進行為期2天的陸海空祈雨暨遶境賜福。廟方表示，廟內每尊媽祖神像各司其職，其中，「開基媽6號」負責祈雨任務，2年前日月潭遭逢大旱時，受魚池鄉公所邀請前往祈雨，儀式進行完隨即天降甘霖，期盼今年能一舉解除旱象。

廟方表示，最近日月潭水位又降至低點，不僅「九蛙疊像」中的九蛙全露出，部分水域還乾涸龜裂，因此，日月潭伊達邵國小校長莊永智、魚池鄉鄉長劉啟帆、鹿谷鄉鄉長邱如平再度向鹿耳門聖母廟盛情邀約，擴大安排「陸、海、空祈雨」的儀式，期盼「鹿耳門祈雨媽」帶領大家團結同心，讓日月潭水庫一解旱象。

正統鹿耳門聖母廟主委王增榮表示，過去鹿耳門媽在鄭成功登陸時給予潮水相助，助其通過鹿耳門港道、完成大業；現在，鹿耳門媽在人民有需要的時候協助祈雨，是盼望藉著儀式的宗教力量，護佑台灣人民安居樂業、風調雨順。

明天上午9時正統鹿耳門聖母廟起駕前往日月潭，由聖母廟副主委蔡清朝帶隊出發，預計於中午到達伊達邵碼頭進行祈雨儀式，隨後從水社碼頭搭船前往邵族祖靈地拉魯島，謂之「海」路；緊接著上岸由路跑人員揹起「鹿耳門祈雨媽」沿環湖公路跑至文武廟，謂之「陸」路；之後再搭上日月潭纜車上高空祈福，完成「陸海空祈雨儀式」。