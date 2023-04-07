南投縣不少鄉鎮為民投保意外險 水里鄉是全鄉受惠

南投縣不少鄉鎮都為鄉民投保意外險，即使是在山區的仁愛、信義兩個原民鄉，也分別為全鄉民提供團體意外險，各鄉公所以為，因鄉鎮多位居偏遠山區，鄉民常發生意外，若有投保意外險，可獲理賠金支應，生活不致陷入困境，水里鄉更從2007年起，每年斥資百餘萬為鄉民投保意外險，是南投縣第一個全鄉民享有免費的意外險的鄉鎮。

水里鄉鄉長葉銘豐表示，全鄉去年納保人口1萬6300多人，最初動用台電回饋款的4分之1，及鄉公所排除財政困難，將全鄉民眾納入保險對象，今年剛完成續保招標，在鄉民意外發生不幸時，其實是一個惠而不費的保障。

南投縣仁愛鄉以往每年以800餘萬標出團體意外保險，過去常因保險公司到期不續保，有時一年標了6次都標不出去，承保的國泰人壽今年10月合約到期，再度以全鄉給予一般身故每人3萬5千元，意外死亡24.5萬元，去年全鄉身故210人，已表明不願意續保，鄉長江子信因此決定乾脆改為「公所自辦」。

未來仁愛鄉公所計畫檢討修正，將原本的團保，改為編列800萬元至1000萬元補貼身故鄉民及喪葬費用，其中，自然死亡補助由33萬5千元增加到4萬元、意外死亡20萬元，同時另以急難救助金照顧鄉民。

信義鄉長全志堅指出，鄉內人口高齡化、少子化、貧富差距懸殊，一旦意外事故發生，家中經濟陷入困境，在不壓縮、排擠到其他預算下，公所延續開辦鄉民意外保險，保費雖然不高，但可將1萬5600多人全部鄉民納保，只要設籍信義鄉都可獲得保險，鄉民不用付保險金，若鄉親遭遇意外事故導致傷殘或死亡，每人最高可理賠20萬元。

全志堅並說，過去信義鄉民保險委由泰安產物承保，每年保費約130萬元，身故給付原本每人20萬，上一年度受理理賠個案近10件，今年鄉民團保3月底到期後，保險公司以防疫險虧損為由，拒再續保，經協商公所將修改身故給付金額降到每人10萬，泰安產物已同意未來會再參與招標中。

魚池鄉長劉啟帆也表示，鄉民以務農為主，在從事粗重的農活同時，難免會發生意外，因此從前前任鄉長廖學輝起，鄉公所就開辦鄉民意外保險達10多年，以全鄉一年預算僅2億餘元，拿出保費採購金額98萬，提供全鄉1萬4500位鄉民意外保險，且今年度已續保至8月（續保中），承保單位為台灣產物保險公司，提供意外死亡最高理賠金額10萬，金額雖不高，但在鄉民心中多了一分保障，公所自然會持續下去。