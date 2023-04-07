國1后里大雅段拓為8車道 12.5公里要價114億元

國道1號后里至大雅區是易塞路段，立委楊瓊瓔爭取該段長12.5公里，由雙向6車道拓寬為8車道，今與相關單位舉辦地方說明會，高公局表示，平面拓寬方案約需9年半，目前進行可行性評估與綜合規劃設計，最快明年啟動環評，總經費114億元。

國道1號后里(160.6公里)至大雅系統交流道(173.1公里)上下通勤時段易塞車，尤其連假更宛如「大型停車場」。今天上午，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍與高公局、公路總局第二養護工程處、台中市交通局、神岡區16里里長等單位舉行地方說明會。

楊瓊瓔強調，國1后里至大雅平面拓寬案全長12.5公里，將從雙向共6車道各增加1車道，至少耗時9年半，造價從94.7億元增至114億元。

另，豐原交流道動線集中單一路口、運轉困難，將增設南出及南入匝道，請高公局委託顧問公司現地會勘，加速推動期程。高速公路拓寬後，要改建后里區三線路、舊社路、雅潭路3座跨越橋，讓平面道路也通行順暢。

神洲里長陳大燿反映，拓寬車道後，高速公路距離民宅更近，勢必帶來灰塵、噪音，相關單位要解決。