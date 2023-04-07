菜賤傷農 北斗捐血活動送高麗菜救菜農

高麗菜菜賤傷農，奇巧國際同濟會今天攜手彰化縣北斗警分局舉辦捐血送高麗菜，捐一袋250cc送1顆，捐兩袋500cc送兩顆；奇巧國際同濟會長劉宸造說，今天捐血目標數為200袋但購買近400顆高麗菜，希望同時幫助血庫和高麗菜農。

前往捐血的民眾表示，聽說最近血庫存量不足，就呼朋引伴來捐血。中區捐血中心人員說，很多社團近日呼籲民眾踴躍捲袖捐熱血救人，目前血庫達到安全存量，不過仍歡迎民眾捐血。有趣的是北斗警分局志工中隊長黃旗旺發現，不少年輕人沒通過血紅素檢測，原來上網晚睡，睡眠不足導致血液比重下降，中壯年人雖較無上網問題卻常喝咖啡、茶也是血紅素未達標，都無法捐血。

高麗菜價下跌，彰化平原高麗菜田多，最近每顆20元至30元，每顆重量4至5台斤，今天捐血送高麗菜就是每顆20元，彰化縣以南的縣市喊到每顆10元；黃旗旺說，要看重量與品質，每顆兩台斤、品質一般的每顆10元，品質好、顆粒大的每顆還是有30元行情。