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南投縣超高齡社會 去年7萬人使用長照交通服務
南投縣統計總人口數降至48萬人以下，其中65歲以上人口計9萬6840人，占20.1%，成為名符其實的「超高齡社會」，隨著長照服務需求愈來愈高，南投衛生局表示，長照服務2.0服務中的交通接送服務，在去年的使用人次累計7萬1677人次，成為縣內有長照需求民眾的首選，幫助長者老人搭乘接送巴士前往醫院復健就醫，解決子女的擔憂。
南投衛生局指出，縣內轄區遼闊，僅信義鄉一鄉的面積就大於彰化縣，以當地一位阿勇伯為例，因突發性的腦中風，造成右側肢體偏癱，平日行動不便，須以輪椅代步，兒子阿俊為了把握爸爸的黃金復健期，每周一到周五將爸爸從2樓背下來，再搭乘計程車到醫院，往返車資是一大負擔，偶然看到電視廣告宣導「長照2.0服務」，便替父親申請長照服務。
阿俊表示，長照四大服務裡的「交通接送」，特別是車輛內配有輪椅升降設備及輪椅固定帶，從此父親就可以安心搭乘接送巴士前往醫院復健，大大解決子女的困擾，也提高了長者外出就醫方便性，如今看醫院內不少病友藉此服務，周周到院洗腎、復健，減輕家屬很多的壓力。
南投衛生局強調，高齡化社會來臨，為方便長者外出就醫，只要是65歲以上失能老人（原住民55歲以上）、失能身心障礙者或 50歲以上失智症患者，都可透過「全國長期照顧服務專線：1966」即可轉接至各縣市照管中心，派專員到宅評估，經評估長照需要等級第2級（含）以上，申請每月補助8趟往返醫療院所就診、復健的長照「交通接送」服務，電洽南投衛生局長期照顧管理中心專線049-2209595，但不適用住宿式機構民眾。
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