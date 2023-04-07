影／許淑華端南投亮點政策 南投草屯設國民運動中心

南投縣長許淑華今天舉辦就職百日記者會，她提出40項縣政新亮點，包括打造南投、草屯國民運動中心、年底實施路邊停車收費，讓縣民感受進步、方便。同時也提升消防員加班費，降低幼兒園師生比，為南投留住人才。許淑華強調，這只是開始，南投將全方位升級，成為鄉親樂活的「宜居城市」。

許淑華就職前就已開始縣政工作，拜訪其他縣市首長爭取協助清理南投垃圾「熱身」。擔任縣長100天，她帶著局處長、科長腦力激盪，提出40項亮點政策。今年3月南投縣府還債11億元，讓人均負債降到1.67萬元。

許淑華說，縣政工作每天很忙很累，但她喜歡這樣的工作挑戰，她已經做了21年，縣長比當立委還忙，但是「我做得非常開心。」到縣府工作，很多業務需要花時間深入了解，更得簡政便民。有民眾向她反映，租金、罰款還得臨櫃繳納，對老人家很不方便，縣府馬上設法改善，未來透過數位化處理，提升效能，也減少行政流程。

交通是南投民眾關心的基礎建設，許淑華說，將設置草屯、埔里、集集3大交通轉運中心，搭配偏鄉噗噗共乘計畫，改善全縣207座候車亭，建構完整南投縣交通網。

至於社福政策，老人裝置假牙經費今年提升到5千萬元，將有1800位長輩受惠。另外成立｢青年發展中心」專責青年事務，並在草屯及竹山興建青年住宅第二區，預計再增加114戶。

舊縣議會及旭光高中也規畫大型國民運動中心，4月就會進行可行性期中審查，草屯親子共融遊憩運動公園於3月開工動土，滿足縣民運動和親子活動需求。

文教政策，公托師生比3年降為1:12，代理教師提升為全年薪，紫南宮捐助學童代收代辦費用增加到3千萬元，受惠學生達1萬人。

產業政策，擴大南崗工業區約68.54公頃，中興交流道附近將推動582公頃的創研中心，並編列1500萬元輔導青農發展計畫。

醫療衛生，仁愛鄉互助村的偏鄉牙醫醫療站、水里鄉也成立緊急救護站，國姓鄉復健醫療中心也正籌設中。

今年2月，南投成為無媒城市，機車汰舊換新補助全國最高。至於垃圾問題，在議長、副議長協助下，許淑華表示，已協商6個縣市協助處理，從3月開始每日外運垃圾已提升至200公噸，年外運量達8萬多公噸。