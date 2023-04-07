另類平安燈 彰化警方接連獲企業捐贈LED肩燈、爆閃燈
為強化夜間執勤辨識度，彰化縣警察局今天獲兩家企業捐贈警用3000多組LED肩燈，讓保員警執勤獲得進一步保障；此外，彰化縣和美分局昨天也獲4家宮廟共同捐贈100盞太陽能爆閃燈，維護民眾交通安全。
縣警局指出，生產自行車配件的彰化縣花壇鄉錦聖科技公司總經理蔡裕隆，幾年前，他發現警察夜間執勤，雖身穿反光背心，但若側身執勤，較難發揮示警功能，汽機車駕駛人可能無法及時查覺辨識，對員警執勤安全造成威脅，認為配戴LED肩燈即可有效解決，先已兩度分別捐贈彰化縣警察局警用LED肩燈816組、1000組。
為汰舊換新這批警用LED肩燈，蔡裕隆與三大有線電視副總經理謝永清，決定一起捐贈LED肩燈，捐贈數量擴及全局8個分局、保安警察隊、交通警察隊及各義交中隊，總數達3000組，由警察局長張國雄代表接受，並感謝兩家企業對警察的支持。
此外，和美警分局轄內近來發生多件因夜間視線不良造成的車禍事故，和美警分局轄區的伸港福安宮、和美龍華慈惠堂、和美福德宮及和美普道院等4大宮廟，昨天共同捐贈100盞太陽能爆閃燈給和美警分局，針對轄區內無號誌路口、易肇事路段及燈光昏暗等轉彎處設置，提醒用路人行經路口時提高警覺、放慢車速，並留意路口周遭狀況。
和美分局長廖志明感謝四大宮廟的義舉，表示百盞爆閃燈如同為易肇事路口點了盞「平安燈」，能為和美分局轄區民眾守護交通安全。
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