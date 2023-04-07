大甲媽21日起駕 烏日警嚴防暴力護轎 約制23組接駕團體

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境將於4月21日深夜起駕，展開9天8夜遶境活動，烏日警分局有鑑於往年大甲媽遶境他縣市曾爆發暴力衝突，因應媽祖鑾轎預計22日上午行經轄區龍井、大肚、烏日，為護轎及維安，昨邀集遶境沿途23組宮廟及陣頭等接駕團體協調交接轎地點，並約制勿聚眾滋事，否則將依法究辦。

烏日警分局說明，為因應媽祖遶境行程大批香客湧入，以及維護媽祖鑾轎安全，警方嚴密規劃交通疏導及防竊(盜)等維安措施，並且在昨天下午召開「2023年大甲媽祖國際觀光文化節大甲鎮瀾宮天上聖母遶境活動各接駕團體活動秩序平安順遂期前會議」，由分局長尤啓南主持，並邀請轄內23組宮廟及接駕團體，協調交接轎地點等相關事宜。

烏日警分局說明，為防止宮廟、陣頭接駕時搶轎等衍生治安事端，警方重兵布署護轎，行前先確定這23組宮廟、陣頭接駕點路線與位置，邀集這23組宮廟、陣頭等團體開會，務求鑾轎過境期間達成「治安放心」、「交通順心」、「公共安全」等目標，並告知刑法第150條，約制勿聚眾滋事，否則將依法究辦。