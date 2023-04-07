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144萬張花博卡遲未發 中巿交通局：10日起採非記名式發放

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中花博卡目前仍有144萬張未發放，台中市交通局規劃將剩餘的花博卡採非記名式發放，4月10日起開放申領。圖／台中市交通局提供
台中花博卡目前仍有144萬張未發放，台中市交通局規劃將剩餘的花博卡採非記名式發放，4月10日起開放申領。圖／台中市交通局提供

前台中市長林佳龍任內辦花博製作了300萬張花博卡，因花博卡採記名制，有個資疑慮，部分市民不願申辦，目前仍有144萬張未發放，遭質疑浪費公帑。台中市交通局規劃將剩餘的花博卡採非記名式發放，4月10日起開放設籍台中市，且過去未領取的市民申領，另增加外縣市遷入台中市、新婚外籍配偶、結婚登記且遷入台中市的新人等發放對象。

交通局長葉昭甫表示，經市府不斷努力處理花博履約爭議問題，目前契約善後已告一段落，立即展開台中花博卡後續活化運用規劃，相關前置作業已完成，並規劃今年4月10日起，在保護個資及不浪費公帑原則下，歡迎符合資格市民至領卡地點申領。

葉昭甫說，「花博卡申領仍以市民一人一張為原則」，過去花博時期已申領者不能重複再領，未曾申辦的市民，攜帶申請人身分證正本(無國民身分證者，得以健保卡及戶口名簿正本或戶籍謄本正本取代)；如要委託辦理，則需帶申請人及受委託人證件，並填寫委託書。

交通局指出，花博卡發放對象，除花博時期未申領的市民外，還新增加外縣市遷入台中市、新婚外籍配偶、結婚登記且遷入台中市的新人等發放對象。花博卡使用方式如市面銷售悠遊卡，採非記名式全票卡種。

交通局表示，市民可攜相關證件前往台中市29區區公所、戶政事務所、台中捷運站(松竹站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站、大慶站)及停車收費窗口(新市政大樓、交通局)申領，各機關領取時間配合上班時段，捷運站領取時間分別為平日下午5時至晚上9時、假日上午8時至11時、國定假日暫停領卡服務。

葉昭甫強調，市民申領花博卡後也可以於同地點辦理「市民限定」雙十公車優惠綁卡服務，享受市民限定的雙十公車，搭車10公里內免費，超過10公里最多只要10元車資優惠，市民若將雙十公車優惠改綁到新申領的花博卡，舊有的交通卡優惠將被取消，符合一人一卡規定。

交通局提醒，「市民限定」交通卡務必由本人使用，交通局將不定時派員隨車稽查，若經查獲將交通卡轉讓或借用他人使用，自查獲日起取消其乘車優惠1年以上。

台中花博卡目前仍有144萬張未發放，台中市交通局規劃將剩餘的花博卡採非記名式發放，4月10日起開放申領。圖／台中市交通局提供
台中花博卡目前仍有144萬張未發放，台中市交通局規劃將剩餘的花博卡採非記名式發放，4月10日起開放申領。圖／台中市交通局提供

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