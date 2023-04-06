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員林市爭取設生命禮儀廳將民調 地方緊張了

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市公所希望爭取中央補助增設「生命禮儀廳」等殯葬設施，大埔厝埔第五公墓被列入民調選項中。記者林宛諭／攝影
員林市公所希望爭取中央補助增設「生命禮儀廳」等殯葬設施，大埔厝埔第五公墓被列入民調選項中。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市公所希望爭取中央補助增設「生命禮儀廳」等殯葬設施，最近將進行民調，不過已引發地方緊張，員林市長游振雄說，現今員林鄉親治喪都因設施不足，需到外鄉鎮市辦理，實在很不便，為了更便民，有必要增設殯葬設施，但會尊重地方意見，公開透明的規劃。

員林公所最近對市民發出通知，將從4月17日到19日透過電話及實體訪問進行民意調查，做為規劃興建殯葬設施的參考依據，公所列出三個設置生命禮儀廳的地點，分別是三塊厝埔（第一公墓）、東山埔（第二公墓）、大埔厝埔（第五公墓）。

不過部分員林市民一看到通知就相當緊張，說看到選項所列出的條件就覺得應該就是要設在大埔厝埔第五公墓的黑箱作業，事實上4年多前大埔里一帶居民就曾拉白布條反對設生命禮儀廳，認為設禮儀廳後的下一步就是殯儀館，將常有喪家車隊，因一旁就是大埔里運動公園，會影響居民休憩環境。

游振雄今天表示，員林市是彰化第二大鄉鎮市，是南彰新都心，但員林市因為沒有禮儀廳，市民治喪不是搭棚在路邊，與車爭道，就是得到彰化市、社頭鄉等外鄉鎮，甚至到南投縣治喪，非常不便。

游振雄說，員林市人口有12.5萬人，連治喪的禮儀廳都沒有，實在說不過去，原本公所要向內政部爭取設殯葬設施經費，但申請案被退件，內政部要求先確認設置地點，才能爭取補助經費，所以公所決定用公開民調方式決定設置地點。

「公所絕對不會黑箱作業，但民眾的觀念也應改變」游振雄說，對的事就應該做，殯葬設施現在都已經是非常現代化的設計，為了長遠之計，公所一定會好好規劃。

員林市公所希望爭取中央補助增設「生命禮儀廳」等殯葬設施，大峯里三塊厝埔第一公墓被列入民調選項中。記者林宛諭／攝影
員林市公所希望爭取中央補助增設「生命禮儀廳」等殯葬設施，大峯里三塊厝埔第一公墓被列入民調選項中。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市公所希望爭取中央補助增設「生命禮儀廳」等殯葬設施，最近將進行民調。記者林宛諭／翻攝
彰化縣員林市公所希望爭取中央補助增設「生命禮儀廳」等殯葬設施，最近將進行民調。記者林宛諭／翻攝

員林 游振雄 大埔

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