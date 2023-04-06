台中大甲區加油站挺菜農 洗車一次送1顆高麗菜大受歡迎
高麗菜量多價跌，低迷近半個月，大甲區甲后路一處加油站祭出「洗車送高麗菜」，業者表示出微薄之力幫忙菜農。隔壁是施志昌議員服務處，助理群也幫忙宣傳「洗車還能加菜。」
高麗菜過剩還沒有好轉的跡象，大甲區議員施志昌服務處隔壁，甲后加油站挺菜農，祭出「洗車送高麗菜」不少上加油站的民眾因此加碼洗車，開心抱回一顆高麗菜，絡繹不絕。
台中市大安區農會也力挺菜農，日前在農會本部及海墘、松雅分部舉辦憑大安農會存摺，就獲送1顆高麗菜，500顆一下子就送光。
農會總幹事蔡建宗說，高麗菜簡單蒸、炒、煮就可食用，也可包水餃、做煎餅、做泡菜。高麗菜含維生素C、纖維素、碳水化合物和各種礦物質，鼓勵民眾多吃。
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