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台中大甲區加油站挺菜農 洗車一次送1顆高麗菜大受歡迎

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員施志昌助理洗車獲送一顆高麗菜，幫加油站宣傳，呼籲挺菜農。圖／取自臉書
市議員施志昌助理洗車獲送一顆高麗菜，幫加油站宣傳，呼籲挺菜農。圖／取自臉書

高麗菜量多價跌，低迷近半個月，大甲區甲后路一處加油站祭出「洗車送高麗菜」，業者表示出微薄之力幫忙菜農。隔壁是施志昌議員服務處，助理群也幫忙宣傳「洗車還能加菜。」

高麗菜過剩還沒有好轉的跡象，大甲區議員施志昌服務處隔壁，甲后加油站挺菜農，祭出「洗車送高麗菜」不少上加油站的民眾因此加碼洗車，開心抱回一顆高麗菜，絡繹不絕。

台中市大安區農會也力挺菜農，日前在農會本部及海墘、松雅分部舉辦憑大安農會存摺，就獲送1顆高麗菜，500顆一下子就送光。

農會總幹事蔡建宗說，高麗菜簡單蒸、炒、煮就可食用，也可包水餃、做煎餅、做泡菜。高麗菜含維生素C、纖維素、碳水化合物和各種礦物質，鼓勵民眾多吃。

高麗菜 農會 加油站 施志昌

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