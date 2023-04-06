甲狀腺癌復發腫瘤卡喉 他熱消融抗癌回歸正常生活

42歲張姓男子5年前發現右頸有腫塊，就醫發現是甲狀腺癌，接受手術切除及原子碘治療，兩年前又復發，他怕開刀，加上腫瘤卡在大動脈和氣管中間難處理，後經醫師建議接受熱消融治療，隔天照常正班，門診追蹤腫瘤指數降到完全驗不到，回歸正常生活。

台中榮總新陳代謝科醫師李宇璇說，甲狀腺為控制新陳代謝重要器官，位於頸部前方，腺體為蝴蝶狀。根據文獻，甲狀腺結節盛行率約50%到70%，其中有5%到7%為甲狀腺癌。早期的甲狀腺癌大部分是沒有症狀的，很多是健檢意外發現。得甲狀腺癌的危險因子跟輻射線暴露，碘的攝取，肥胖等都有關係。

張姓男子說，他是在5年前突然發現右頸部有約4公分腫塊，檢查發現是一整排的腫瘤，確診為甲狀腺乳突癌，經手術切除，以及原子碘的治療，復發後發現一顆腫瘤位於大動脈和氣管的中間，不好處理，因此接受消融手術，術後每三個月追蹤，腫瘤指數降到0.2以下，已經低到驗不到，超音波底下腫瘤也明顯的縮小很多。

李宇璇說明，甲狀腺消融治療是在超音波監測下將消融針置入病灶，用電流加熱的原理讓癌細胞受熱壞死，腫瘤會花幾個月的時間慢慢萎縮吸收，病人只需局部麻醉，傷口只有針孔大小，術後觀察半小時，沒有不適就可以回家、不須住院。