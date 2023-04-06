忠勇路面高成死角 文山東巷口事故多 中市府：研議改善

台中忠勇路、文山東巷口大小交通事故頻傳，南屯文山里里長何忠信指出，受限忠勇、向上路口高低差，民眾從巷口出入，難辨認左側是否有車，致大小交通意外頻傳；建議市府調整路口號誌順序，改採「先南後北」，更易提高警覺，降低事故發生率。

交通局說，忠勇路與向上路口因路幅較寬及狹長，且忠勇路左右轉車流比率高，為取得交通安全及紓解效率平衡，忠勇路方向號誌管制，目前採輪放方式運作(先往北、後往南)，有關地方建議調整號誌輪放順序，交通局將邀集相關單位現勘研議，改善交通安全。

忠勇路、向上路口車流量大，為顧忠勇路車輛左右轉安全，採「北向先行、再行南向」，但何中信指出，文山東巷平行於向上路北側，距離僅短短約50公尺，又因高低差，難認是否有車輛駛來，加上來往車速快，導致文山東巷、忠勇路口事故頻傳，近兩年更發生2起死亡車禍。