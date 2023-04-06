易經大師王金當20年收容上千尊神像 為神像再找有緣人供奉

鑽研易經深的台中市大甲區民王金當，20年來收容上千尊多國神像，王金當說，神仙也有落難時，他收容的神像需先辦退神靈儀式後再安置，這些神明等待有緣人，再請回供奉。

王金當20年前和10多位深研易經八卦運勢同好，在大甲區鐵砧山義務為遊客解迷，遊客好評，他說人、鬼、神三界，都有劫難或好機緣的境遇，尤其人間在經濟不景氣時，求事不成、賭風盛熾時刻，求神無應，常會牽怒於神，神像首當其衝。

王金當說，信徒走「衰運」常遷怒於神，斷香煙或破壞，甚至將神像放火燒毀，他說信眾不信神不拜就好，不應動肝火拿神出氣有損陰德。

他為協助犯劫神尊，開始收容被遺棄或毀損的神像，準備一間約30多坪的空間裡安置在架上，收容神尊前，他都先辦退靈儀式後再放置，至今已收容1000多尊，有媽祖、土地公、關公、王爺、地藏王菩薩，包涵儒、道、佛三教，甚至有印度、越南、歐美等不同神像。

王金當表示，被人所拋棄或不要的神像，都曾經受到人間香火的供奉，已具有深厚的靈氣，必須將神靈退除，再以紅布封臉才能安置，列坐等待有緣人再迎回結緣供奉。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。